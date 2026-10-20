Toyota иска от Европа да въведе нова категория коли с гориво от отпадъци

Toyota се бори за запазване на двигателя с вътрешно горене, като предлага въвеждането на нова категория автомобили в Европейския съюз. Тя се нарича VEEF (Vehicles running Exclusively on Eligible Fuels - превозни средства, работещи изключително с одобрени възобновяеми горива).

Това ще са коли, които ще работят изключително с одобрени възобновяеми горива, като например тези, произведени от отпадъци, пише Autocar. Самото гориво може да се използва директно в конвенционални бензинови или дизелови автомобили, които вече са на пътя.

За да докаже, че концепцията работи, Toyota проведе обширни тестове в сътрудничество с BMW, Bosch и енергийната компания Repsol. В продължение на шест месеца около 20 автомобила бяха използвани като прототипи на VEEF в Испания. Тестът показа, че горивото работи безупречно, без да се изискват модификации на двигателите и без да се нарушават характеристиките на шофиране на автомобилите.

Предложението на VEEF се отнася за две групи автомобили: нови коли, оборудвани със специален механизъм на гърловината на резервоара за гориво, и всички съществуващи бензинови или дизелови автомобили, които вече са в движение.

Предложението на VEEF обхваща и нови превозни средства, които биха били произведени с техническа бариера на гърловината на резервоара за гориво. Това гарантира, че такива превозни средства никога няма да могат да бъдат зареждани с обикновен бензин или дизел. Ако горивото е от грешен вид, зареждането просто няма да е възможно.

Тибо Паке, ръководител на отдела за изследвания и разработки в Toyota за Европа, обяснява защо това решение е по-добро от електрическите автомобили или автомобилите, задвижвани с водород.

"Те не изискват големи инвестиции в самите превозни средства, защото са горива, които могат да се използват директно, без никакви модификации."

Горивото, което Toyota възнамерява да използва, се произвежда от отпадъци. Това е биогориво от второ поколение. Производството е значително по-евтино, отколкото при синтетичните горива (електронни горива), в които например инвестира Porsche.

Освен че е полезно за околната среда, Toyota вярва, че възобновяемото гориво намалява зависимостта на Европа от внос на петрол и газ. То предпазва собствениците на автомобили от високи цени и глобални кризи.