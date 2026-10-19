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Ресторант ADOR в InterContinental Sofia спечели глобално отличие и още две международни награди на World Luxury Restaurant Awards 2026. InterContinental Sofia бе отличен като най-добър луксозен бизнес хотел в Европа

Един от най-добрите fine dining ресторанти в света е в София. Ресторант ADOR в хотел InterContinental Sofia спечели три престижни международни отличия на World Luxury Restaurant Awards 2026, връчени на официална церемония в Букурещ.

Призът Global Winner Fine Dining Restaurant нарежда столичния ADOR сред световно признатите ресторанти за висока гастрономия. Това е най-високото отличие, присъждано чрез международно публично гласуване, което отчита цялостното ресторантско преживяване - от качеството на кухнята до обслужването.

Ресторантът получи още две престижни отличия. ADOR е победител в категория Fine Dining Cuisine за Източна Европа - признание за високото качество на кухнята и кулинарното майсторство на екипа. И носител на Luxury Hotel Restaurant за България - отличие за цялостното гастрономическо преживяване в луксозен хотел, съчетаващо изискана кухня, обслужване и атмосфера.

Зад успеха на ADOR стои екип от професионалисти, чиято отдаденост, майсторство и внимание към детайла превръщат високите стандарти в незабравимо преживяване за гостите.

Това е второто глобално отличие в рамките на три години. ADOR е носител и на световната награда Global Winner European Cuisine и още много международни отличия. През 2026 г. получава и международната сертификация CMB Experience Certified на Concours Mondial de Bruxelles, сравнявана с „винен Мишлен“. Сертификацията за винената селекция и професионалното обслужване допълва международното признание за цялостното гастрономическо преживяване, което ресторантът предлага.

Разположен в сърцето на София, с гледка към Народното събрание и храм-паметника „Св. Александър Невски“, ADOR съчетава съвременна кухня, висококачествени сезонни продукти и кулинарни влияния от Средиземноморието, Франция и Италия. Отличията затвърждават мястото му сред международно признатите ресторанти и показват, че българската столица предлага гастрономическо преживяване на световно ниво.

Най-добрият луксозен бизнес хотел в Европа също е в София! На World Luxury Hotel Awards 2026 InterContinental Sofia спечели три престижни международни награди. Начело с отличието Luxury Business Hotel за Европа, петзвездният хотел бе отличен и в още две категории: Best Presidential Suite в Европа за своя Президентски апартамент и Best Business Hotel в България.

Световно отличен fine dining ресторант и европейски отличен луксозен бизнес хотел на един адрес в сърцето на София. Шестте международни награди за ADOR и InterContinental Sofia показват, че българската столица предлага луксозно гостоприемство и висока гастрономия на световно ниво.