Създадена през лятото китайска марка, представи първия си модел за Европа

Китайските автомобили отдавна не чакат класическите автосалони, за да привлекат вниманието на купувачите, а избират бляскави събития. Най-новото доказателство е изцяло новата марка AIVA, която е резултат от стратегическо партньорство между Seres и най-големия производител на батерии в света CATL.

Китайците пуснаха дебютния си електрически SUV Aiva ME7 на Седмицата на модата в Париж, където привлякоха погледите на взискателния европейски елит.

Структурата на този нов играч се основава на компанията Chongqing Saidou Technology, в рамките на която марката AIVA е официално създадена през юни 2026 г. В структурата на собственост Seres държи близо 33 процента от акциите, докато гигантът в производството на батерии CATL притежава около 10 процента. Тази синергия представлява печеливша комбинация: Seres притежава дългогодишен опит в проектирането и серийното производство на автомобили, докато CATL предоставя най-модерната технология за батерии на планетата.

Aiva ME7 е изцяло електрически SUV с пет места, който пристига на асфалта в две различни конфигурации на задвижване - с един или два електрически двигателя. Максималната скорост и в двете версии е електронно ограничена до високите 255 км/ч. Автомобилът има и фабрична кука с възможност за теглене на ремарке с тегло до 700 килограма.

В основата на двата модела са съвременни тройни литиево-йонни батерии, които пристигат директно от фабриките на компанията CATL. Базовият вариант е оборудван със задно задвижване, а електрическият му мотор развива респектиращите 362 конски сили. За тези, които търсят безкомпромисно ускорение, е запазена версия със задвижване на четирите колела. В тази конфигурация предният мост се задвижва от електрически мотор с мощност 201 к.с., докато задният мост се тласка от по-мощен агрегат с 362 к.с. Общата системна мощност на този двумоторен гигант достига 563 конски сили.