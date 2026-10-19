Илин Димитров: Ситуацията в Черно море не влияе на туризма в България

Актуалната ситуация в Черноморския регион не влияе върху възприемането на България като туристическа дестинация, а интересът към страната ни в Германия и Полша остава устойчив. Това е обсъдил туристическият министър Илин Димитров по време на онлайн среща с туристическите аташета в Германия и Полша Тихомир Патарински и Николай Костов. В разговорите са разгледани развитието на резервациите, нагласите на туристите и подготовката за следващия туристически сезон.

„Сега е моментът да надградим добрите позиции, които имаме на тези пазари. Работим за повече партньорства с туроператори, по-добра свързаност и силно присъствие на България през следващия сезон. Държа да използваме максимално всички налични възможности, за да утвърждаваме България като сигурна дестинация за целогодишен туризъм", заяви министър Димитров.

Туристическото аташе в Полша Николай Костов е представил резултатите от туристическите изложения в страната, включително последното в Познан. Според проведените разговори с потенциални туристи и представители на туристическия сектор обстановката в Черноморския регион не се свързва с почивките в България и не води до промяна в интереса към страната.

По време на срещата министърът е поставил задача да бъдат организирани разговори с водещи полски туроператори и да се разработят нови съвместни рекламни инициативи. Обсъдена е и възможността за мащабно събитие в България, насочено към полския пазар.

Положителни са и сигналите от Германия. По данни от разговорите с туристически агенции, които предлагат почивки у нас, резервациите към момента се развиват по-добре спрямо същия период на миналата година.

Министърът е провел разговори и с българските посланици на основни туристически пазари. Обсъдени са развитието на туристическата инфраструктура, подобряването на транспортната свързаност и насърчаването на пътуванията към България през цялата година, съобщиха от пресцентъра на министерство на туризма.

Министерството на туризма продължава работата с туристическите аташета, дипломатическите представителства и международните партньори за популяризиране на България и подготовката за следващия туристически сезон.