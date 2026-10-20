Ще слагат и бетонни мантинели, но са 3 до 5 пъти по-скъпи

По пътищата на България най-вероятно ще бъдат монтирани и бетонни системи за сигурност, но се оказва, че цената им е между 3 и 5 пъти по-висока от сегашните стоманени мантинели. Това става ясно от оферти в поръчка за пазарни консултации, които Агенция “Пътна инфраструктура” е обявила в средата на септември.

Крайният срок беше до миналата седмица и оферти са подали 48 фирми - на практика всички големи и средни играчи в пътния бранш у нас и няколко чужди. Разликата в предложените от отделните компании цени се оказва седемкратна.

Най-ниско е ценовото предложение на “Джи Пи Груп” - 159,20 евро за линеен метър, докато сръбската “ДАми доо Београд” е посочила за същото нещо 1241,91 евро. Средно цената се движи между 400 и 700 евро, като най-често е в диапазона от 480 до 550 евро.

Същите фирми

правят предложения и за сегашните стоманени мантинели,

но за тях са посочили значително по-ниски цени - 3 до 5 пъти, а при една оферта разликата е дори 8 пъти.

С новите предложения обаче се оказва, че стоманените мантинели излизат с около двайсетина процента по-скъпо от пределните цени в прекратената мегапоръчка за доставка. Бетоновите няма с какво да се сравнят, тъй като за първи път в България се прави опит да се доставят такива съоръжения.

Пазарните консултации не са същинско подаване на оферти, а начин пътната агенция да се ориентира какви прогнозни цени да сложи, когато обяви същинската поръчка. Това е и предварителен етап преди обявяването на търговете за текущ ремонт и поддържане на пътищата, защото сегашните договори изтичат скоро.

Посочените позиции са стотици

– от рязане на корони на дървета, през отстраняване на незаконни билбордове покрай пътищата до полагане на асфалт, изкопни работи и чистенето на снега.

Темата за поставянето на бетонни прегради бе повдигната през лятото на тази година след няколко тежки катастрофи с тирове на “Тракия”, при които камионите навлизаха в насрещното. Първоначално от МРРБ реагираха резервирано към идеята с аргумента, че бетонните прегради задържат по-добре тировете, но ударът в тях е по-опасен за пътуващите леки коли. По-късно обаче позицията на министерството претърпя промяна и бе сформирана комисия, която да анализира възможността за бетонни ограждения по пътищата.

Научни данни показват, че при удар бетонните прегради нанасят по-големи повреди върху превозните средства, но при съвременните автомобили кинетичната енергия на удара действа върху самата машина, а не се предава толкова силно върху пътниците.

Пътната агенция проучва

какви са цените преди да пусне

поръчки за поддържане на шосетата