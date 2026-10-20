Бюджетът май няма да прибира целия дивидент от държавните фирми

Част от печалбата на държавните фирми и предприятия ще остава за тях, а няма да отива цялата в бюджета. Това става ясно от проект за актуализация на политиката за участието на държавата в публичните предприятия, публикуван за обществено обсъждане. При изплащането на дивиденти е посочено изрично условие - доходът за бюджета да се съчетава с финансовата устойчивост и дългосрочното развитие на предприятията.

Проектът предвижда още ръководствата на дружествата да оптимизират разходите и да подобряват финансовите резултати. За компаниите с предимно търговска дейност се залага цел от поне 1% рентабилност на собствения капитал.

Има включени и антикорупционни правила - проверки за почтеност, мерки срещу конфликт на интереси и публично отчитане на изпълнението им. Един от независимите членове на управителния или контролния орган трябва да изпълнява функциите на служител по почтеност.

В документа са отразени и вече решените преобразувания на тотото и конната база “Кабиюк” в еднолични акционерни дружества. Фонд затворно дело, “Управление и стопанисване на язовирите” и Научно-производствен център от държавни предприятия стават административни структури.

Държавата обаче запазва собствеността си в БЕХ, БДЖ, пощите, ВМЗ–Сопот и останалите предприятия от забранителния списък за приватизация. В него са “Кинтекс”“Терем холдинг”, “Ел Би Булгарикум”, Държавната консолидационна компания, “София Тех парк”, “Напоителни системи”, шестте държавни горски предприятия, НДК, редица болници и ВиК оператори.

Общо държавният портфейл включва 260 предприятия заедно с дъщерните им дружества, които имат капитал от 18,47 млрд. евро, като над две трети са съсредоточени в енергетиката.