Защо подпалените антени на “Старлинк” до София са важни за войната в Украйна?

Именно през тях се осъществява бързата връзка със сателитите на Илон Мъск

11 от общо 17 антени на системата “Старлинк” на SpaceX бяха подпалени в секретен обект до София. И след дни Украйна се оплака, че е паднала скоростта на системата “Старшийлд”, която ползват дроновете и противовъздушната ѝ отбрана.

Президентският съветник Серхий Бескрестнов посочи праг от 160 км/ч и засегнати мисии на дронове, предаде Ройтерс.

Собственикът на “Старлинк” Илон Мъск обясни, че ограниченията за военната услуга “Старшийлд” се определят от американските власти. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече отговорност за прекъсванията. На 17 октомври украинският му колега Володимир Зеленски съобщи, че ограниченията продължават да пречат на дроновете прехващачи. “Старшийлд” използва технологията на гражданския “Старлинк”.

Всъщност технически вероятно има връзка между нарушените отбранителни способности на Украйна и палежите на антени на “Старлинк” край София (виж 5-а стр.), в Полша и Прибалтика.

Двете системи работят на еднакъв принцип. Те са услуга на SpaceX и функционират като високотехнологичен космически мост, който преодолява ограниченията на традиционната наземна инфраструктура. Когато потребителят изпрати заявка за достъп до мрежата, неговата терминална антена предава радиосигнал директно към прелитащ в орбита сателит. Космическият апарат действа като ретранслатор и незабавно пренасочва сигнала обратно към повърхността. Той го праща към специализиран наземен център (базова станция), който е физически свързан с глобалната мрежа чрез оптични кабели с висок капацитет. Наземната станция обработва данните от интернет и ги връща по обратния маршрут през Космоса до крайния потребител. Именно тези базови станции стават жертва на саботажи.

Основното предимство на тази архитектура е пълната независимост от местната инфраструктура, тъй като не се изисква физическо кабелно трасе до сградата или функционираща мобилна клетка в близост. Това прави системата ключова за осигуряване на стабилна свързаност в труднодостъпни и изолирани региони. Освен това технологията гарантира непрекъснати комуникации при извънредни ситуации. Тя продължава да работи при природни бедствия или военни конфликти, които разрушават наземните мрежи.

Разликата с традиционния сателитен интернет е във височината. Геостационарните спътници са разположени на около 35 786 км над Земята, докато хилядите апарати на “Старлинк” летят на няколкостотин километра. По-краткият път на сигнала намалява закъснението. В спецификациите операторът посочва обичайни стойности между 25 и 60 милисекунди на сушата, с по-високи стойности в някои отдалечени райони.

Закъснението е времето от изпращането на данните до получаването на отговор - отваряне на заявката. При видеоразговор то определя колко бързо се чуват събеседниците, а при дистанционно управление колко навреме пристига командата. Скоростта на изтегляне показва друго - колко информация може да премине за секунда. Голямото закъснение може да забави реакцията дори когато връзката пренася много данни.

Потребителският комплект включва антена, рутер и захранване. По данни на компанията оборудването може да бъде разгърнато за минути. Стандартната антена насочва лъча електронно, а системата автоматично прехвърля връзката между спътници, които непрекъснато преминават над мястото на включване. Така не е нужно изграждане на местна телекомуникационна мрежа.

Спътниците могат да обменят данни и помежду си чрез лазерни връзки. Трафикът се пренася през космическата мрежа, преди да слезе към наземна станция. Според “Старлинк” това позволява обслужване на отдалечени райони и заобикаляне на неработещи наземни станции. Лазерните връзки се използват и над океани, далече от наземната инфраструктура.

За военните значението е в постоянния обмен на информация между подразделенията и командването. През февруари украинското министерство на отбраната нареди спешна регистрация на използваните за отбрана терминали, за да запази непрекъснати комуникациите. Свързаните устройства могат да предават информация от терена, без всеки екип да разчита на оцелял местен мобилен оператор.

Употребата излиза и извън армията. Украинското министерство на цифровата трансформация посочва, че терминали се предоставят на болници, училища и обекти на критичната инфраструктура. В населени места край фронта връзката позволява на жители да се обадят на близките си или да потърсят спешна помощ.

Самата антена обаче има нужда от ток и открит изглед към небето. Дървета и сгради могат да прекъсват връзката, а силен дъжд, сняг и градушка да причиняват временни смущения, посочват от “Старлинк”. Капацитетът също се споделя - броят на обслужваните потребители и натоварването влияят върху работата.

Действаща алтернатива в ниска орбита е OneWeb на Eutelsat.

Компанията разполага с над 600 спътника на около 1200 км височина. Услугите ѝ са насочени към телекоми, държавни и корпоративни клиенти и се предоставят чрез партньори. Мрежата вече се използва за комуникации на сушата, по море и във въздуха, а през февруари Eutelsat представи и преносим терминал за военните.

Преминаването към нея изисква съвместимо оборудване. Терминалите на “Старлинк” не могат просто да бъдат включени към OneWeb, обясни пред Ройтерс сателитният консултант Кристиан фон дер Роп. Той посочи като ограничения за използване на фронта капацитета на мрежата, теглото, размерите и консумацията на терминалите.

Сателитни услуги предлага и люксембургската SES. Нейната система O3b mPOWER работи в средна околоземна орбита на около 8000 км и обслужва правителствени, телекомуникационни и корпоративни клиенти. Съществуват и геостационарни мрежи, които осигуряват интернет на големи територии. При тях по-дългият път на сигнала увеличава времето за отговор.

Amazon също изгражда мрежа в ниска орбита - Amazon Leo, известна преди като Project Kuiper. Според актуализацията на компанията от 14 октомври в орбита има близо 400 спътника. На 13 октомври Amazon обяви успешна демонстрация пред американската армия. В публикация от 8 октомври компанията посочи, че първоначално предоставяне на услугата се очаква по-късно през годината.

Европейският съюз пък подготвя собствената система IRIS2. Според обявеното от ЕК през август актуализирано споразумение основната мрежа ще има 348 спътника - 330 в ниска и 18 в средна орбита. Предвидени са защитени комуникации за държавни, отбранителни и аварийни служби. Първите изстрелвания са планирани за 2029 г., а началните услуги - след тях.