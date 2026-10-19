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Радев: България има много исторически съкровища за показване

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снимка: МС

България има още много интересни места и исторически личности, които заслужават да бъдат показани пред света. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща със световноизвестната британска писателка, преподавател и историк проф. Бетани Хюз в Министерския съвет.

В разговора, в който участва и министърът на туризма Илин Димитров, акцентът беше поставен върху богатото историческо наследство на българските земи и възможностите за популяризирането му чрез нови документални филми.

Проф. Бетани Хюз е автор на два научно-популярни филма, посветени на културно-историческото наследство на България – „Съкровищата на България" и „България: Земята на розите". Продукциите са излъчвани по тематични телевизионни канали по света. 

Според премиера чрез подобни проекти повече хора могат да научат за значимото място на България в развитието на европейската цивилизация, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

снимка: МС

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