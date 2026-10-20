Лука Дончич дойде на тренировка с кола за 5 милиона евро

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Словенската суперзвезда на "Лос Анджелис Лейкърс" Лука Дончич се откроява не само с това, което прави на игрището в НБА, но и с колекцията от автомобили.

Той е смятан за един от най-добрите баскетболисти на своето време. От средата на сезон 2024/2025 играе за "Лос Анджелис Лейкърс", като подписа договор на стойност 165 милиона долара за три години.

29-годишният словенец се появи на тренировка в Bugatti W16 Mistral на стойност 5 милиона евро.

Mistral е едно от най-ексклузивните творения на френската компания, тъй като ще бъде произведен само в 99 бройки. Задвижван е от емблематичния W16 двигател на Bugatti, произвежда 1600 конски сили, ускорява от място до първите 100 км/ч за 2,4 секунди, а максималната му скорост е електронно ограничена на 420 км/ч.

Bugatti Mistral се препродава още преди да бъде произведен. Снимка: Bugatti

Суперзвездата на "Лейкърс" притежава 15 скъпи коли, някои от които са в гаража на дома му в Словения, други в имението му в Далас и няколко в Лос Анджелис.

Mistral е 15-ият автомобил в колекцията му и най-скъпият. Любимият му обаче е Mercedes-AMG GT 63 SE Performance, в специалното издание Brabus Rocket 1000.

В гаража му има Koenigsegg Regera, Rimac Nevera, Ferrari 812 Superfast, Porsche 911 Turbo S и Lamborghini Urus. Но има и опции, които разкриват различна страна на характера му, като например Ford Bronco от 1967 г. , Chevrolet Camaro от 1968 г. и Zastava 750.