Легендарната журналистка на Си Ен Ен Кристиан Аманпур напуска телевизията

Тя е сред най-разпознаваемите журналисти в света

Легендарната журналистка на Си Ен Ен Кристиан Аманпур обяви, че ще напусне телевизията през юни догодина след 43 години работа в медията. 68-годишната водеща на американската телевизия заяви, че очаква с нетърпение да работи по новите си професионални проекти, но ще продължи да подкрепя Си Ен Ен и традициите на независимата журналистика.

„След много месеци на размисъл и няколко безсънни нощи взех решение да се разделя със Си Ен Ен, моя партньор през 43 фантастични години!", заяви Аманпур в изявление.

„Очаквам с нетърпение интересни нови проекти в бъдеще и винаги ще подкрепям Си Ен Ен и ще отстоявам традициите на медията в независимата журналистика. Помнете: винаги бъдете правдиви, а не неутрални", добави тя.

Аманпур е сред най-разпознаваемите журналисти в света благодарение на работата си като международен кореспондент от някои от най-опасните точки на планетата. От 2009 г. тя води собственото си вечерно интервю предаване по Си Ен Ен Интернешънъл.

През януари 2025 г. журналистката намали ангажиментите си и започна да води предаването само няколко дни седмично. От януари 2027 г. то ще се излъчва веднъж седмично, преди да приключи през май същата година. До напускането си през юни Аманпур ще продължи да отразява събития и да пътува по света за Си Ен Ен.

Решението ѝ беше съобщено и от председателя на медията Марк Томпсън във вътрешно обръщение към служителите в понеделник сутринта, информираха от медията.

„Кристиан обмисли внимателно това решение и двамата го обсъждаме от няколко месеца", написа Томпсън. Той призна, че съжалява за напускането ѝ, но е приел, че моментът е подходящ както в личен, така и в професионален план.

Томпсън определи Аманпур като „една от най-доверените и обичани журналистки навсякъде по света" и заяви, че телевизията ще отдели време, за да почете работата ѝ, преди тя да напусне през следващата година.

„От името на целия ръководен екип на Си Ен Ен искам да благодаря на Кристиан за 43 изключителни години забележителна журналистика, лоялност и приятелство", добави той.

В изявлението си Аманпур също благодари на талантливите хора, с които е работила през дългата си кариера, като специално открои екипите на предаването си и колегите, които са я придружавали на терен.

„От първото ми голямо и вълнуващо назначение да отразявам Първата война в Залива до ужасите на войната в Босна, геноцида в Руанда, Афганистан, Украйна и Иран, както и всички събития между тях, най-важни бяха екипите и другарството помежду ни", посочи журналистката.

По думите ѝ заедно с колегите си тя е търсила факти, доказателства и човечност, за да може Си Ен Ен да представя истината за света и пред света, без страх и без пристрастие.

Напускането ѝ идва на фона на промени в медийната среда и новата ера на собственост в Си Ен Ен под управлението на „Скайданс" (Skydance), след като „Парамаунт" окончателно придоби „Уорнър Брос".

Междувременно телевизионният формат на Аманпур за обществената американска телевизия Пи Би Ес (PBS) - „Аманпур и компания" (Amanpour & Company), ще приключи през декември.

Журналистката обаче планира да продължи подкаста си „Досиетата на бившите" (The Ex Files), който води заедно с бившия си съпруг Джейми Рубин. Продукцията е на британската медийна компания Global.