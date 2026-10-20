Износът на руски петрол през Арктика нараства

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Износът на руски петрол по Северния морски път (СМП) през 2026 г. вече надхвърля с близо 50% миналогодишния обем, като от началото на навигационния сезон през юли до средата на октомври за Азия са били превозени около 20 млн. барела.

За това съобщиха търговци, а данните потвърждават тенденцията, предаде Ройтерс и БТА.

Северният морски път свързва западните руски пристанища с азиатските пазари през покритите с лед води на Арктика и се смята за по-опасен и по-скъп маршрут. Тази година обаче той стана по-привлекателен заради нарушенията в корабоплаването през Суецкия канал, Ормузкия проток и района на Черно море, посочиха търговци.

Тарифите за превоз на петрол с танкери скочиха до рекордни равнища, тъй като войните в Иран и Украйна засилиха инфлационния натиск и направиха американския суров петрол недостъпен за азиатските рафинерии, принуждавайки ги да търсят алтернативни доставки от Близкия изток и Латинска Америка.

Това направи високите такси за корабите, използващи Северния морски път, по който е необходима помощ от ледоразбивач, по-малко обременяващи в сравнение с разходите по обичайния маршрут към Азия през Червено море, посочиха търговци.

За Русия, която контролира Северния морски път, той представлява сигурна алтернатива на европейските води, където танкери с руски петрол бяха задържани многократно през тази година.

Според предварителните оценки на търговци обемът на руския петрол, изнасян по арктическия маршрут, може да нарасне с още 5–10 млн. барела до края на навигационния сезон. През миналия навигационен сезон Русия е превозила 13 млн. барела.

„Газпром нефт" (Gazprom Neft), една от големите руски петролни компании, ще увеличи доставките си по Северния морски път с около 35 на сто тази година спрямо 2025 г., заяви главният изпълнителен директор Александър Дюков пред журналисти в петък в Москва.

Русия доставя значителни количества втечнен природен газ (ВПГ - LNG) за Азия по Северния морски път, както и други стоки. Очаква се доставките на ВПГ по маршрута също да нараснат тази година след началото на превозите на арктичен втечнен природен газ.

През септември президентът Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че Русия очаква до края на десетилетието годишният товарооборот по Северния морски път да се удвои и да достигне 70 млн. тона.

Новият мащабен петролен проект на „Роснефт" (Rosneft) в северната част на Русия - „Восток ойл" (Vostok Oil), който беше открит миналия месец, вече допринася за увеличаването на обемите, превозвани по Северния морски път.