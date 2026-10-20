Четири европейски телекома се обединяват срещу Starlink на Илон Мъск

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone проучват възможността да създадат съвместна сателитна мобилна услуга, която да оспори доминацията на Starlink в Европа. Инициативата идва на фона на нарастващото напрежение между ЕС и САЩ за контрола върху ключови комуникационни технологии, съобщава "Файненшъл таймс".

Четири от най-големите телекомуникационни компании в Европа обмислят съвместен проект за сателитни мобилни услуги, с който да намалят зависимостта на континента от американските доставчици и да се конкурират със Starlink на Илон Мъск.

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone обявиха в понеделник, че са подписали писмо за намерение да проучат възможността за общо участие в процедура за придобиване на радиочестотен спектър. Той ще им позволи да предлагат услуги от типа „директна връзка между сателит и устройство", при които смартфоните се свързват със сателити без необходимост от традиционна наземна мобилна мрежа.

Инициативата се развива на фона на задълбочаващия се геополитически спор около сателитните комуникации и стремежа на Европейския съюз да укрепи технологичната си независимост.

Става дума за честотната лента 2 GHz. Действащите лицензи за нея принадлежат на американските компании Viasat и EchoStar и изтичат през май 2027 г. На 27 май 2026 г. Европейската комисия предложи регламент за единна процедура за избор на нови лицензианти на ниво ЕС. Спектърът би бил разделен на три равни блока. Според френското издание "Клубик" Starlink и Kuiper на Amazon ще могат да се състезават само за една трета от честотите, а останалите две трети са запазени за компании от ЕС, Великобритания и Норвегия.

Плановете на европейски представители и парламентаристи да дадат предимство на компаниите от Стария континент при разпределянето на честоти за сателитни комуникации се сблъскаха със съпротивата на Вашингтон. Посланикът на САЩ в Европейския съюз Андрю Паздър заплаши европейските компании с "разрушителни" ответни мерки, ако Брюксел ограничи достъпа на американските конкуренти до европейския пазар, преди всичко на компанията SpaceX на Илон Мъск.

Парламентът и Съветът трябва да приемат регламента преди май 2027 г., иначе сегашните лицензи ще изтекат и ще остане празнота. Операторите заявяват, че инициативата не заменя съществуващите им сателитни партньорства. Тя е необичайна, защото четирите компании се конкурират помежду си на много европейски пазари.