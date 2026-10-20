Петролът Брент се задържа близо до петмесечен ценови връх

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Котировките на петрола се повишиха в днешната азиатиска търговия, като сортът Брент се задържа близо до петмесечен ценови връх.

Търговците взеха предвид премията за геополитически риск вследствие на атаките на хусите срещу саудитска инфраструктура и съобщенията за нападения срещу плавателни съдове в Персийския залив, предаде Ройтерс, житиран от БТА.

Фючърсите на сорт Брент, който е референтен за европейския пазар, поскъпнаха с 55 цента, или 0,5 на сто до 110,10 долара за барел, след като в предходната сесия достигнаха 110,70 долара за барел – най-високото си ниво от 20 май.

Ноемврийските контракти на американския лек суров петрол (WTI), чиито срок изтича днес, прибавиха 0,24 на сто и един барел се котираше за 103,91 долара. По-активно търгуваният контракт за декември поскъпна с 39 цента, или 0,4 на сто до 98,93 долара.

"Цените на петрола остават стабилно подкрепени... Това подсказва, че пазарът калкулира значителна рискова премия предвид силната нестабилност на ситуацията", посочват анализатори от Ай Ен Джи (ING) в бележка.

"Ако обаче потоците продължат безпрепятствено въпреки геополитическата обстановка, рисковата премия вероятно ще намалява постепенно. Очевидно засега няма признаци за това", допълват те.

По данни на компанията за проследяване на кораби "Кплер" (Kpler), представени вчера, за период от две седмици са били атакувани най-малко 18 плавателни съда, което поддържа рисковата премия на досегашните нива.