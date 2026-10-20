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Макрон си осигури 200 хил. тона дизел от ОАЕ

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Макрон е на посещение в ОАЕ Снимка: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон, който е на обиколка в Персийския залив, е осигурил допълнителна месечна доставка на 200 000 тона дизел от Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Бахрейн.

Това съобщи днес Елисейският дворец, цитиран от БТА.

Макрон е получил ангажименти за около 100 000 тона дизел на месец от ОАЕ, а още 100 000 тона месечно ще бъдат осигурени по време на престоя му в Бахрейн този следобед, уточни Елисейският дворец.

Общо, с вече осигурените допълнителни обеми от Саудитска Арабия в размер на 95 000 тона за октомври и ноември, към Франция са поети ангажименти за 295 000 тона на месец, което е малко повече от 10 на сто от потреблението й. Целта е да бъде намален натискът върху пазарите и да бъдат понижени цените на бензиностанциите, добави президентството.

Макрон е на посещение в ОАЕ Снимка: Ройтерс

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