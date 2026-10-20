Европейските борси се понижават на фона на политическата нестабилност във Франция

Основните европейски борсови индекси отчитат спад преди обед, докато инвеститорите оценяват последиците от политическата нестабилност във Франция. Напрежението намалява склонността към поемане на риск на пазарите в региона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Към 11:00 часа българско време германският DAX се понижи с 214,16 пункта, или 0,85 на сто, до 25 105,61 пункта. В Париж CAC 40 загуби 33,37 пункта, или 0,42 на сто, до 7834,68 пункта.
Лондонският FTSE 100 отстъпи с 41,04 пункта, или 0,38 на сто, до 10 723,65 пункта. Общоевропейският STOXX 600 се сви с 3,67 пункта, или 0,57 на сто, до 635,89 пункта.
Снощи френските власти въведоха полицейски час в части от няколко града, включително Париж, Лил и Ница, след безредиците и грабежите, съпроводили общонационалните антиправителствени протести през уикенда.
Демонстрациите увеличават натиска върху втората по големина икономика в еврозоната, която се сблъсква със слаб растеж и бързо нарастващ държавен дълг. Безредиците открояват и трудностите пред правителството при ограничаването на големия бюджетен дефицит.