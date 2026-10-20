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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23765894 www.24chasa.bg

Европейските борси се понижават на фона на политическата нестабилност във Франция

Ненко Станев

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Европейските борси губят позиции. Снимка: Пиксабей

Основните европейски борсови индекси отчитат спад преди обед, докато инвеститорите оценяват последиците от политическата нестабилност във Франция. Напрежението намалява склонността към поемане на риск на пазарите в региона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Към 11:00 часа българско време германският DAX се понижи с 214,16 пункта, или 0,85 на сто, до 25 105,61 пункта. В Париж CAC 40 загуби 33,37 пункта, или 0,42 на сто, до 7834,68 пункта.

Лондонският FTSE 100 отстъпи с 41,04 пункта, или 0,38 на сто, до 10 723,65 пункта. Общоевропейският STOXX 600 се сви с 3,67 пункта, или 0,57 на сто, до 635,89 пункта.

Снощи френските власти въведоха полицейски час в части от няколко града, включително Париж, Лил и Ница, след безредиците и грабежите, съпроводили общонационалните антиправителствени протести през уикенда.

Демонстрациите увеличават натиска върху втората по големина икономика в еврозоната, която се сблъсква със слаб растеж и бързо нарастващ държавен дълг. Безредиците открояват и трудностите пред правителството при ограничаването на големия бюджетен дефицит.

Европейските борси губят позиции. Снимка: Пиксабей

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