НСИ: Брутният вътрешен продукт на България нараства с 3 на сто през 2025 г. на годишна база

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Брутният вътрешен продукт на България през 2025 г. е достигнал 116,548 млрд. евро, а реалният му растеж спрямо 2024 г. е 3%, показват актуализираните данни на Националния статистически институт (НСИ). Брутната добавена стойност възлиза на 101,423 млрд. евро и се увеличава с 2,4% на годишна база, пише БТА.

НСИ коригира надолу икономическия растеж с 0,1 процентни пункта спрямо предварително обявените през март 3,1%. Същевременно номиналният обем на БВП е увеличен с 530,2 млн. евро спрямо първоначалната оценка от 116,018 млрд. евро.

Актуализацията се основава на годишните изчерпателни статистически изследвания и на обновена административна информация. Предварителната оценка беше изготвена като сбор от тримесечните данни, уточняват от НСИ.

За сравнение, през 2024 г. икономиката е нараснала с 3,4%, а номиналният обем на БВП е бил 104,767 млрд. евро.

Най-силен ръст през 2025 г. е отчетен в строителството — 6,8%. Следват професионалните дейности и научните изследвания, административните и спомагателните дейности с 6,5%, както и създаването и разпространението на информация и творчески продукти и далекосъобщенията с 6,1%.

Увеличението в държавното управление, образованието, здравеопазването и социалната работа е 5,3%, а при операциите с недвижими имоти — 4,9%. Финансовите и застрахователните дейности нарастват с 3,9%, а културата, спортът, развлеченията и другите дейности — с 3,2%.

В търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети, транспорта, складирането и пощите, хотелиерството и ресторантьорството е регистриран ръст от 1,9%. Селското, горското и рибното стопанство отбелязват увеличение от 0,4%.

Спад от 5% е отчетен общо в добивната и преработващата промишленост, производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, доставянето на води, канализационните услуги, управлението на отпадъци и възстановяването.

Резултатът за 2025 г. надхвърля по-ранната прогноза на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. През юни 2025 г., тогава организацията очакваше растеж на българската икономика от 2,6% за годината.