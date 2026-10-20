Какво показват данните за китайската икономика през първите три тримесечия?

На 19 октомври бяха публикувани данните за развитието на китайската икономика през първите девет месеца на годината. Според предварителните изчисления брутният вътрешен продукт на Китай е достигнал 107,1 трилиона юана, което представлява ръст от 4,6% на годишна база по постоянни цени. Британският вестник „Файненшъл таймс" отбелязва в свой анализ, че новите производителни сили, особено модерната преработвателна промишленост, играят все по-важна роля в китайската икономика.

От началото на годината китайската икономика запазва стабилността си въпреки сложната и динамична международна обстановка. Наблюдава се преориентиране към нови двигатели на растежа и подобряване на икономическата структура, което създава добра основа за постигане на годишните цели за развитие.

Ръстът от 4,6% през първите девет месеца съответства на очакванията за икономическия растеж през годината и нарежда Китай сред водещите големи икономики по този показател. Прирастът на БВП за периода е 5,7 трилиона юана – най-големият за същия период през последните пет години.

В същото време тенденцията към повишаване на качеството и ефективността на китайската икономика се затвърждава, като външната търговия демонстрира особена устойчивост. Китай вече е основен търговски партньор на 169 държави, а през първите три тримесечия общият обем на вноса и износа на стоки е нараснал с 18,8% на годишна база. Показателно е, че през всяко от трите тримесечия ръстът на вноса надхвърля 20%, което потвърждава ролята на Китай не само като „суперизносител", но и като „суперкупувач".

Международната обстановка остава сложна и динамична, а основите на стабилното развитие на китайската икономика все още се нуждаят от укрепване. Същевременно се натрупват все повече благоприятни фактори за нейното висококачествено развитие, които осигуряват солидна основа за постигане на заложената цел за икономически растеж през годината. Чрез нови мерки за отваряне към света и разширяване на сътрудничеството Китай задълбочава връзките си с глобалната икономика и споделя с останалия свят възможностите, произтичащи от висококачественото му развитие.