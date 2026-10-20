Акциите на китайския производител на роботи Unitree поскъпнаха с над 16%

Акциите на китайската компания за роботи Unitree Robotics поскъпнаха с 16,15% в понеделник, достигайки 495,92 юана за акция и възстановявайки пазарната ѝ капитализация над 200 млрд. юана (28,1 млрд. долара). Това е най-големият дневен ръст от дебюта на компанията на Шанхайската технологична борса на 19 август, без да се брои първият ден на търговия.

Възстановяването идва след силен спад, при който на 15 октомври акциите достигнаха дъно от 404,03 юана – над 60% под началната им цена при дебюта. Колебанията отново поставиха въпроса дали високите оценки на китайските компании за въплътен изкуствен интелект (Embodied AI) отговарят на реалния им търговски потенциал. Според анализатори компаниите все още търсят устойчиви бизнес модели, а предизвикателствата включват разминаване между технологичната зрялост и реалното търсене, както и натиск върху рентабилността.

През 2025 г. Unitree е доставила над 5500 хуманоидни робота на крайни клиенти, а производството ѝ е надхвърлило 6500 броя. През първата половина на 2026 г. приходите на компанията са нараснали с 48,54% на годишна база, но нетната печалба без извънредните приходи и разходи е намаляла с 19,34% до 244 млн. юана.

Китайското производство на промишлени роботи е достигнало 794 781 броя през първите девет месеца на 2026 г., което е увеличение с 29,1% на годишна база. Производството на сервизни роботи е нараснало със 7,9% до около 15,59 млн. броя.

Междувременно Китай одобри първите си шест национални стандарта за хуманоидни роботи, които ще влязат в сила на 1 април 2027 г. Unitree се очаква да публикува финансовите си резултати за третото тримесечие на 29 октомври – първия си отчет след излизането на борсата.