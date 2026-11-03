Името сменя логото в задната част на колата

Все повече автомобилни компании премахват традиционното лого от задната част на своите модели и го заменят с името на марката, изписано с главни букви.

На пръв поглед промяната изглежда малка, но всъщност тя е част от по-голяма трансформация в автомобилния дизайн. Емблемата вече не е единственият начин производителят да покаже коя марка стои зад автомобила.

Години наред колите се разпознаваха само по една емблема. Кръгът на Volkswagen, трите диаманта на Mitsubishi, лъвът на Peugeot, мълнията на Opel или гербът на Porsche бяха достатъчни, за да стане ясно какъв е автомобилът.

Тенденцията постепенно се променя. Все повече производители поставят пълното име на марката върху предната или задната част на возилото, като използват големи, изчистени букви. В много случаи надписът вече не изглежда като допълнителен елемент, поставен върху каросерията, а като част от самия дизайн.

Това не е напълно нова идея. Porsche например от години използва надписа на марката върху задната част на своите модели, а при някои по-стари поколения на 911 той се превръща в един от най-разпознаваемите елементи на автомобила.

Toyota също има подобен опит - от средата на 80-те до началото на 90-те години името на марката често се изписва с отделни бели букви.

Volvo и Opel също са използвали надписи с името на компанията, особено върху капака на багажника. Разликата е, че сега тази практика се превръща в много по-широко разпространена част от дизайнерската философия на производителите.

При новите автомобили надписът на марката все по-често е интегриран в цялостната композиция на задната част. Дизайнерите не просто махат емблемата и поставят няколко букви на нейно място. Самата типография се превръща в дизайнерски елемент.

Добър пример е новият Opel Grandland. В задната му част големите букви OPEL са интегрирани в дългата тясна светлинна лента. Надписът е осветен и визуално се превръща в продължение на светлинната графика на автомобила. Така марката не просто е обозначена - тя е част от светлинния подпис на модела.

При Peugeot подходът е различен, но идеята е сходна. Името на марката е изписано с отделни букви в централната част на задната врата, между задните светлини. Така надписът се превръща във визуална връзка между двата светлинни блока и допълнително подчертава широчината на автомобила.

Подобна философия следва и Mazda. При много от новите модели буквите на марката заемат пространството между задните светлини. Това създава усещане за по-широка и ниска каросерия, като едновременно с това оставя достатъчно място за самото име да бъде ясно видимо.

Причината за тази тенденция е свързана не само с разпознаваемостта. Автомобилният дизайн през последните години става все по-минималистичен. Производителите премахват излишните линии и декоративни елементи и търсят по-чисти повърхности. В тази среда големият надпис често работи по-добре от сложната емблема.

Китайските марки често не просто заменят емблемата с име, а изграждат цялата си идентичност около надписа, светлината и минималистичния дизайн.

Например Geely от години използва GEELY като надпис в задната част на редица модели, вместо да разчита само на емблемата. Zeekr пък е още по-характерен пример. Марката използва хоризонтален надпис с главни букви като основен елемент на визуалната си идентичност, което много добре пасва на технологичния образ на марката.

При BYD историята е малко по-различна. Компанията в определен период използваше надписа BUILD YOUR DREAMS на задната част вместо традиционния знак BYD, а по-късно в Европа започна да се отказва от този дълъг надпис при някои модели след реакция от клиентите.

Има още нещо много характерно за китайските производители - наличието на осветени емблеми и надписи почти във всички модели. Тренд, който бавно, но славно се копира и от европейските и корейските производители.