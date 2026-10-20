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24,56 евро за мегаватчас е компенсацията за тока на домакинствата за септември

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Енергийните комисари на КЕВР.

24,56 евро за мегаватчас компенсации за тока на битовите клиенти ЕВН и "Енерго-Про" за септември определи Комисията за енергийно и водно регулирани. За домакинствата в Западна България, които се снабдяват от "Електрохолд", тя е 24,41 евро.

Енергийният регулатор определя всеки месец сумата, с която се покриват част от разходите на битовите клиенти. Тя е разликата между базовата цена, която на 1 юли  КЕВР определи на 74,54 евро за мегаватчас  и цената, на която е купена електроенергията за бита от дружествата на търгове на борсата.  С определянето на месечните компенсации цената за домакинствата остава непроменена, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар, припомнят от КЕВР.  

Крайните доставчици получава компенсацията от фонд „Сигурност на електроенергийната система". Тя е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите.

Енергийните комисари на КЕВР.

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