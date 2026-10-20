Мая Манолова: Проверяваме 11 случая за необосновано повишени цени

11 производства за необосновано повишаване на цени е започнала Комисията за защита на потребителите. Това заяви председателката ѝ Мая Манолова на брифинг пред медиите.

Става въпрос за цените на сирене, мляко, домати, краставици и други стоки от първа необходимост. В рамките на производството търговските вериги ще имат възможност да докажат дали цените са повишени с причина за проверявания период - за месец октомври към месец август.

Ако не бъде доказано обосноваването на цените, предвидените санкции са от 10 000 до 100 000 евро. Глобите се налагат от КЗП за всеки отделен продукт по Закона за защита на потребителите.

Относно работата на КЗП по изследване на надценките в търговските вериги на основни хранителни продукти, Манолова каза, че от комисията са се натъкнали на още притеснителни данни.

„Шампион" е маслото, което се продава с надценка от 135 процента, доставната цена е 1,43 евро, продава се на 3,79 евро с включено ДДС, без ДДС надценката на това масло, което не само по опаковка, а и по цената си е златно, е 135 процента. Друго масло в същата верига от друг доставчик е с надценка от 85 процента, това също е едно „златно" масло, което веригата доставя на 1,73 евро и продава на 3,85 евро", даде примери Манолова.

За прясно мляко в друга верига от КЗП са установили надценка от 99 процента - половин литър прясно мляко веригата доставя на 0,44 евро и продава на 1,07 евро без ДДС, като надценката е 99 процента. В същата верига от КЗП са установили и прясно мляко от 1 литър с надценка от 68 процента при доставна цена 0,94 евро, продажната цена е 1,89 евро. Относно сиренето от КЗП са установили три сирена в една и съща верига, като най-голямата надценка е от 95 процента.

„Не смятате ли, че е скандално български продукт бяло саламурено сирене да се продава с 95 процента надценка без ДДС. Купуват това сирене на 1,92 евро и го продават на 4,49 евро - „златен" български продукт, „златен" в надценката на търговската верига", коментира Манолова. Тя добави, че същият е случаят и с киселото мляко, където от КЗП са установили надценка от 80 процента. Държаха от сдружението на веригите да им покажем и най-ниската надценка - на едното мляко най-ниската установена надценка е 31 процента, иначе стандартно надценките са около 80 процента, добави още тя, цитирана от БТА.

По думите на Манолова нормалните надценки в Европа, в страните членки на ЕС са други - в Германия са между 15 и 25 процента, в Австрия - 25-30 процента, във Франция - около 25 процента. В България надценките на млечните продукти стигат до 80, 95 и 135 процента за маслото, същото е и при кашкавала - единият кашкавал е с надценка от 99 процента или веригата го доставя на 2,67 евро и го продава на 6,39 евро без ДДС, надценката е 99 процента, посочи Манолова, като коментира, че такива надценки няма в никоя европейска държава.