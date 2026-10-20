Любимите предавания, когато имате време за тях, и абонамент, който можете да прекратите, когато пожелаете. Услуги като Yettel TV дават повече свобода в избора кога и колко дълго да гледате телевизия.

Начинът, по който гледаме телевизия, се промени значително през последните години. Преди изборът беше сравнително прост – сключвахме договор с доставчик, получавахме определен пакет канали и плащахме месечна такса, независимо колко често включваме телевизора. Днес съдържанието ни следва навсякъде, гледаме го на различни устройства и все по-често сами решаваме кога и за какво си струва да плащаме.

Помислете само колко различни могат да бъдат два последователни месеца. През единия прекарваме вечерите вкъщи, следим любимото първенство и наваксваме с пропуснатите предавания. През следващия пътуваме, работим до късно или просто нямаме време за телевизия. Защо тогава абонаментът ни трябва да остава непроменен в продължение на две години?

Това поставя един съвсем логичен въпрос: „Мога ли да гледам телевизия, без да се обвързвам с договор?“ Оказва се, че да. Днес има услуги, които позволяват да плащаме месец за месец и сами да решаваме колко дълго да ги използваме.

Абонамент, който се съобразява с нашите планове

Дългосрочните договори имат своите предимства, включително възможността за преференциални цени и допълнително оборудване. Те обаче невинаги са най-подходящото решение за хората, чиито навици се променят често.

Представете си студент, който живее под наем и не знае дали след няколко месеца ще бъде на същия адрес. Или семейство, което прекарва голяма част от лятото извън дома. А може би запален спортен фен, който иска да следи конкретно първенство или турнир. За всички тях възможността да активират телевизия за определен период, без да поемат дългосрочен ангажимент, има съвсем практичен смисъл.

На този принцип работи и Yettel TV без договор. Услугата се предлага с месечен абонамент, който се подновява автоматично, но може да бъде прекратен по всяко време без неустойки. Активирането и управлението стават директно през приложението Yettel, без подписване на отделен договор за телевизия. При прекратяване достъпът остава активен до края на вече платения период. Това означава, че ако гледаме телевизия редовно, можем да продължим абонамента си. А ако за известно време нямаме нужда от услугата, можем да го прекратим и да я активираме отново, когато пожелаем.

Източник: Yettel

Когато един екран не е достатъчен

Удобството не се изчерпва с възможността да прекратим абонамента си, когато пожелаем. Днес телевизията може да бъде с нас на различни устройства, а в едно домакинство не е необходимо всички да гледат едно и също предаване.

Yettel TV например може да се използва на съвместими смарт телевизори, както и на смартфони, таблети и компютри. На подходящ смарт телевизор е достатъчно да инсталираме приложението, без да се нуждаем от допълнителен приемник. Услугата работи както с домашен интернет от Yettel, така и с връзка от друг доставчик.

На практика това означава, че можете да започнете вечерта с любимото си предаване на големия екран, а при необходимост да продължите да гледате на друго устройство. Ако пък сте пропуснали интересно интервю, филм или предаване, можете да го върнете до 7 дни назад, без да чакате повторение. Така сами избирате кога да гледате.

Yettel TV предлага два пакета – Favorite с над 100 канала и възможност за гледане на два екрана и Max с над 200 канала и достъп на три екрана. След края на включения в мобилния план период месечната такса е съответно 9 евро за Favorite и 12 евро за Max. Възможността за гледане на няколко екрана е особено удобна за семействата. Докато единият родител следи спортно събитие, другият може да гледа филм или предаване на различно устройство. А когато децата искат да гледат любимите си програми, останалите членове на семейството могат да изберат нещо друго.

Още по-интересно, когато телевизията идва като допълнителна услуга

Възможността за телевизия без дългосрочен договор става още по-привлекателна, когато към нея има и допълнителни предимства. Именно в тази посока Yettel развива платформата GO+, която обединява дигитални услуги за забавление, сигурност и ежедневни удобства. Yettel TV вече е част от GO+, като клиентите с избрани мобилни планове могат да получат един, три или шест месеца достъп до интерактивната телевизия без допълнително заплащане в зависимост от своя план. Това им дава възможност да изпробват услугата, да разгледат наличното съдържание и да преценят дали тя отговаря на навиците и предпочитанията им.

Активирането става през приложението Yettel, където потребителите могат да управляват мобилния си план и допълнителните дигитални услуги на едно място. Освен телевизия платформата GO+ предлага и други решения, сред които облачно пространство с Yettel Cloud, онлайн защита, защита на профила, MultiSIM, като конкретните предимства зависят от избрания мобилен план. Така мобилният абонамент може да носи повече от разговори и интернет. А след края на включения в плана период клиентите сами решават дали да продължат да използват Yettel TV срещу съответната месечна такса.

Истинското удобство е да имаме избор

Телевизията без дългосрочен договор не означава, че традиционните абонаменти губят смисъл. За домакинствата, които гледат телевизия ежедневно и предпочитат пакетни предложения, те могат да останат подходящ избор. Но когато ежедневието се променя всеки месец, е удобно и телевизионният абонамент да може да се променя заедно с него. Понякога искаме да проследим цял сезон на любим сериал. Друг път – спортен турнир или няколко интересни предавания. А понякога просто предпочитаме да направим пауза.

И може би именно това е най-съществената промяна – вече не е необходимо да планираме телевизионните си навици за години напред. Достатъчно е да знаем какво искаме да гледаме сега.