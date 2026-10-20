Revolut се срина, не работят плащанията и приложението

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Revolut се срина тази сутрин, като за проблемите се оплакаха потребители от почти целия свят. Хиляди клиенти съобщават за проблеми с приложението на онлайн банката. Според компанията са засегнати многобройни услуги.

Потребителите на британската банка съобщават, че във вторник сутринта не са могли да извършат някои плащания или да получат достъп до средствата си чрез приложението.

Сайтът за наблюдение на прекъсвания в платформите Downdetector е регистрирал над 1 500 сигнала от потребители за проблеми с услугите на Revolut малко след 10 ч. българско време.

„В момента изпитваме прекъсване на услугата, което засяга множество услуги", заяви пред Би Би Сиговорител на Revolut, като добави: „Можем да потвърдим, че парите и данните на всички наши клиенти са в безопасност."

„Работим по отстраняването на проблема, откакто беше установен тази сутрин, и се извиняваме на всички засегнати за причиненото неудобство", добавят от компанията.

Страница на уебсайта на компанията показва, че редица услуги са „частично недостъпни" – включително плащания с карти, преводи, тегления от банкомати и услугите за обслужване на клиенти, които изпитват проблеми.

В социалните мрежи редица потребители критикуваха компанията за прекъсването, като заявиха, че то ги е лишило от възможността да имат достъп до средствата си, да извършват плащания или да се свържат с обслужването на клиенти.

Revolut е една от малкото т.нар. „необанки", които се появиха, за да се конкурират с традиционните банки с подход към финансовите услуги, при който цифровите технологии са на първо място.

Според уебсайта ѝ банката има над 80 милиона клиенти по целия свят.

Revolut отказа да посочи причината за проблемите с услугата си.

Някои свързват проблемите, които изглежда засягат множество сайтове във Великобритания, с инцидент, за който Google Cloud съобщи във вторник.

Според таблото за състоянието на услугите на Google Cloud, в някои от услугите в облачния център на компанията във Великобритания, europe-west2, са наблюдавани „повишен брой грешки и периодични мрежови сривове".