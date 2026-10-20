Съд в Германия: „Гугъл" не може да публикува въздушни снимки на имот при възражение от собственика

Германски съд постанови, че въздушни изображения на жилищни имоти не могат да бъдат публикувани в „Гугъл Ърт" и „Гугъл Мапс", ако собственикът възрази, предаде ДПА. Решението подлежи на обжалване.

Делото е заведено от собственик на къща във Франкфурт срещу американската компания заради сателитни снимки на дома му. Преди това мъжът вече е постигнал замъгляване на фасадата в услугите „Гугъл Стрийт Вю" и „Епъл Лук Араунд".

Окръжният съд във Франкфурт прие, че използването на въздушните изображения на имота без съгласието на собственика е незаконосъобразно. Магистратите подчертаха, че кадрите показват и задната част на къщата, която не е видима за преминаващите по улицата.

Според съда никой не трябва да бъде принуждаван да приема публичното разпространение по целия свят на въздушни снимки на обитавания от него имот без съгласието му, особено когато те разкриват пространства, скрити от погледа на широката общественост.

В мотивите си съдът определи придобиването на кадрите като „шпионаж". Собствениците не са уведомявани предварително кога сателити ще заснемат домовете им и така нямат възможност да прикрият определени части от имотите си.

Магистратите отхвърлиха и позоваването на „Гугъл" на свободата на информация на интернет потребителите. Те признаха за легитимна целта на компанията да допринася за демократизирането на знанието и за прозрачно информационно общество, но приеха, че това не оправдава навлизането в личното пространство на собствениците.