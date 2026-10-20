Равначки: Сигурността зависи не само от различни източници на доставки, но и на маршрути за доставка на газ

Енергийната сигурност зависи не само от наличието на разнообразни източници на природен газ, но и от възможността той да бъде доставян до потребителите по алтернативни маршрути. Това заяви изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" Кирил Равначки на форума 2026 Global Innovation Summit.

„Нека си представим кораб с втечнен природен газ, който пристига в Средиземно море след хиляди изминати километри. Ако обаче няма изградена инфраструктура, която да позволи този газ да достигне до пазара, самата доставка не е достатъчна", заяви Равначки. По думите му достъпът до алтернативни източници и маршрути за доставка дава на пазарните участници повече възможности да избират най-изгодните и конкурентни решения. Това e предпоставка за по-добра ликвидност на пазара, засилване на конкуренцията и по-благоприятни резултати както за крайните потребители, така и за икономиката като цяло, смята той.

„Скорошните сътресения ни научиха, че дори когато разполагаме с диверсифицирано портфолио от доставки на природен газ, трябва да имаме и диверсифицирани маршрути. Ако сутринта възникне прекъсване, нашият бизнес трябва да има възможност още същия ден да продължи работа, като избере алтернативен маршрут", посочи изпълнителният директор на „Булгартрансгаз". Той подчерта, че добре развитата и взаимосвързана инфраструктура е съществено условие за гъвкавостта на пазара и за способността на регионалните икономики да реагират на променящата се среда.

Като конкретен пример Равначки посочи Вертикалния газов коридор – инициатива, която обединява усилията на газопреносни оператори от региона за осигуряване на допълнителни възможности за пренос на природен газ.

Равначки акцентира върху развитието на инфраструктурата в България, включително проекта за лупинг на участъка Кулата–Кресна, с който капацитетът за пренос на природен газ от Гърция към България е увеличен с 40%. Продължава работата по разширяване на капацитета в посока Румъния, като увеличението ще достигне близо 90%.

Според него устойчивостта на енергийната система се постига чрез сътрудничество и координирани действия между държавите и операторите на газопреносни мрежи. Вертикалният газов коридор е пример за подобен подход, като в инициативата участват 11 оператори на газопреносни системи от 9 държави.

Равначки казва, че е нужен интегриран подход към различните елементи на газовата инфраструктура – терминалите за втечнен природен газ (LNG), газопроводите и подземните газови хранилища. Всеки от тези инфраструктурни активи има своята роля за осигуряването на надеждни доставки, гъвкавостта на системата и възможността за реакция при промени в пазарната среда.