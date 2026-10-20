Иван Василев: Все повече български фирми разработват технологии за отбрана

Все повече български компании проявяват интерес към разработването на технологии за сигурността и отбраната, а иновационната екосистема в страната се разширява. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев при откриването на заседанието на Борда на директорите на акселератора за иновации в отбраната на НАТО DIANA, което се провежда днес в София, съобщиха от министерството.

България е домакин на заседанието за първи път от създаването на програмата през 2022 г. Срещите на Борда се провеждат два пъти годишно, като домакин на всяка от тях е една от 32-те държави членки на НАТО.

Василев подчерта, че официалната среща се провежда в „София тех парк", тъй като той е един от най-новите акселераторни центрове, включени в мрежата на DIANA.

„СТП ще даде възможност на стартъпи от Алианса да идват в България, за да получават обучение, да придобиват ценни знания и да разработват модерни технологии с двойна употреба", заяви министърът.

По думите му акселераторният център разполага с отлична научноизследователска и развойна инфраструктура, както и с експерти, които могат да подпомагат иноваторите в ключовите етапи от разработването на техните решения и да ги насочват към превръщането им в продукти, готови за внедряване.

България разполага и с четири изпитателни центъра в рамките на програмата. Те са специализирани в широк спектър от области – от големи масиви от данни и изкуствен интелект до нововъзникващи технологии, автономни системи, микроелектроника, киберсигурност и квантови технологии.

„Заедно със СТП тези центрове показват, че страната ни разполага с необходимата експертиза и инфраструктура, за да подпомага разработването и валидирането на технологии", обясни Василев.

В заключение министърът подчерта значението на по-нататъшното развитие на програмата в тясно сътрудничество с всички съюзници.

По-рано делегатите посетиха Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT, където се запознаха с изследователската дейност и ключовите постижения на българския институт. Те посетиха и българската компания за аерокосмическа техника EnduroSat.