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Строителната камара и НСИ ще обменят данни за строителния сектор у нас

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Меморандум за сътрудничество между Камарата на строителите в България (КСБ) и Националния статистически институт (НСИ) подписаха днес председателите на двете организации

Меморандум за сътрудничество между Камарата на строителите в България (КСБ) и Националния статистически институт (НСИ) подписаха днес председателите на двете организации – инж. Любомир Качамаков и доц. д-р Атанас Атанасов.

Документът изразява намерението на двете организации да си сътрудничат при събирането на статистически данни и разпространението на обобщена статистическа информация за строителния сектор. Сред поставените цели са подпомагане на този процес и подобряване на пълнотата на информацията, като КСБ ще съдейства чрез предоставяне на налични данни, съобщават от НСИ. 

Съгласно меморандума на всяко тримесечие НСИ ще публикува на сайта си информация за „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали". Публикуването ще се извършва при спазване на приложимите статистически правила и методология.

В документа изрично се уточнява, че подписването на меморандума не създава задължение за предоставяне на информация в случаите, когато това е ограничено или забранено от закон или друг нормативен акт.

На подписването присъстваха изпълнителният директор на КСБ Капка Асенова и Антоанета Илкова, директор на дирекция „Многосекторна статистика, методология и сътрудничество" в НСИ.

Меморандум за сътрудничество между Камарата на строителите в България (КСБ) и Националния статистически институт (НСИ) подписаха днес председателите на двете организации

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