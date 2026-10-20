Ива Петрова: 6 гигавата батерии са построени за година и половина, съхранението на ток е стратегическо предимство

След първата копка на батерийния парк в Твърдица премиерът Радев и двама министри обсъдиха с представители на Tesla потенциални инвестиции у нас

За по-малко от година и половина в страната са въведени над 6 гигавата (6000 мегавата - б.р.) системи за съхранение. Това развитие допринесе за осигуряването на електроенергия както за вътрешното потребление, така и за подкрепата на съседни държави през критичния летен период. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Заедно с премиера Румен Радев и министърът на иновациите Иван Василев тя присъства на първата копка на "Батериен парк - Твърдица".

Стратегическите инвестиции и партньорствата с водещи технологични компании са сред ключовите предпоставки за развитието на конкурентоспособна, сигурна и модерна енергетика, смята енергийният министър.

И акцентира върху ролята на батериите за гъвкавостта и сигурността на електроенергийната система при нарастващ дял на възобновяемите енергийни източници.

„Ще положим всички усилия да запазим стратегическото си предимство чрез адекватна регулаторна рамка, която подкрепя инвестициите в съхранение, батерии, ПАВЕЦ и нови енергийни мощности", подчерта министърът. Тя отбеляза, че последователната политика за развитие на тези технологии е важна както за сигурността на енергийните доставки, така и за утвърждаването на България като привлекателна дестинация за инвестиции, стратегически партньорства и технологични иновации.

След церемонията министър-председателят Румен Радев, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведоха среща с представители на Tesla, на която бяха обсъдени потенциални инвестиции в България.

Батериен парк - Твърдица е първият от три проекта, които ще бъдат реализирани в партньорство между „Асарел Трейд", Power Profit и Tesla. Петчасовата система за съхранение на електрическа енергия, базирана на технологията Tesla Megapack 2XL, ще бъде с капацитет 300 мегаватчаса. Проектът предвижда инсталирането на 80 батерийни единици, както и двадесет 4,4 мегаволтампера трансформатори Tesla. Трите проекта са част от инвестиционна програма на стойност над 350 млн. евро, с общ капацитет за съхранение над 2300 мвтч.