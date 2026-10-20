България кандидатства за нов мандат в ръководството на световната организация по туризъм

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България издигна днес кандидатурата си за нов мандат в Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism), с която цели да продължи участието си в ръководството на организацията до 2031 г., съобщиха от туристическото министерство.

Министърът на туризма д-р Илин Димитров определи кандидатурата като историческа възможност страната ни да надгради постигнатото и да продължи да участва във вземането на решения за развитието на световния туризъм.

„Работим за това България да има реален принос към решенията за бъдещето на туризма. Зад кандидатурата ни стоят силни международни партньорства и събития, които ще осъществим", заяви министър Димитров.

България е член на организацията от 1976 г., а за последно беше избрана в Изпълнителния съвет през 2023 г. Новата кандидатура обхваща периода 2027–2031 г.

„Участието ни в организацията, която взема ключовите решения за световния туризъм, трябва да носи конкретни резултати за страната ни", подчерта Илин Димитров.

В кандидатурата си България поставя пет основни приоритета: устойчив туризъм, инвестиции и иновации, образование и квалификация, развитие на регионални туристически маршрути и използване на данни при вземането на решения.

Страната ни ще работи и за разширяване на сътрудничеството между държавите членки, както и за реализирането на мащабни съвместни инициативи.