ЧАКА СНИМКИ! Премиер и министри дадоха старт на мащабен проект за батериен парк с водеща технология на Tesla

Румен Радев го определи като „брилянтен пример" за среща между българската предприемчивост, подкрепена от местната и държавната власт и високите технологии

Премиерът Румен Радев и двама министри- на енергетиката Ива Петрова и на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев дадоха официалния старт за изграждането на първия в България батериен парк с технологията на Tesla - Megapack 2 XL.

Проектът се реализира от българските компании Power Profit и Asarel Trade като част от мащабна инвестиционна програма за развитие на високотехнологична инфраструктура за съхранение на електрическа енергия.

На церемонията бяха изпълнителните директори на компаниите инвеститори Asarel Trade и Power Profit - Румен Радев и Николай Павлов, както и представители на Tesla, сред които Александър Атанасов, старши ръководител на стратегически програми в Tesla, Джорджес Дебс – ръководител отдел „Продажби" в компанията.

Официални гости бяха кметът на община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева, областният управител на Сливен Михаил Кашеров, изпълнителният директор на ЕСО Кирил Георгиев, председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет" Димитър Цоцорков, Калоян Величков, изпълнителен директор на „Сънотех", депутати от „Прогресивна България" и ГЕРБ, както и представители на държавните институции, местната власт и партньорски организации.

България се утвърждава като европейски лидер по дял на капацитета за съхранение на енергия от батерии спрямо мащаба на енергийната система. „В страната ще бъде внедрена най-модерната технология на Tesla, което ще осигури редица предимства - по-голяма стабилност и баланс на системата, повече гъвкавост и най-вече по-ниски цени на електроенергията", заяви премиерът Румен Радев.

Той подчерта значението на съвременната енергийна инфраструктура за развитието на икономиката и привличането на инвестиции. „От години на различни форуми и в рамките на Европейския съвет се говори, че този, който успее да изгради капацитет за надеждно, конкурентоспособно и устойчиво съхранение на енергия, държи ключа към бъдещето. Радвам се, че днес България уверено държи този ключ", добави Румен Радев и определи началото на проекта като знаково събитие, което показва резултатите от сътрудничеството между българския бизнес, местната и държавната власт и водещите световни технологични компании.

„Това, което се случва днес, е брилянтен пример за резултата, когато българската предприемчивост, подкрепена от местната и държавната власт, се срещне с високите технологии. Тук навлизат най-високите технологии в света – тези на Tesla. Твърдица досега не е особено известна на европейската карта, но за това име ще се говори, защото именно през Твърдица тези водещи световни технологии навлизат в Европа. Така че можем да се гордеем с това, което се случва днес", заяви Румен Радев.

Той оцени значението на проекта за развитието на стратегическото партньорство между България и САЩ в областта на високите технологии. След церемонията, заедно с министрите Василев и Ива Петрова, проведе среща с представителите на Tesla, за да обсъдят потенциални инвестиции в България.

Бъдещият парк е с капацитет за съхранение 300 MWh и е първият от три договорени проекта на Power Profit и Asarel Trade с Tesla с общ капацитет над 2300 MWh. Инвестиционната програма за новата енергийна инфраструктура е за над 350 млн. евро. Системата е проектирана като петчасова BESS инсталация. Проектът предвижда инсталирането на 80 батерийни единици и съпътстваща високоволтова инфраструктура. Очаква се съоръжението да бъде въведено в експлоатация през второто тримесечие на 2027 г.

Министърът на енергетиката Ива Петрова посочи, че стратегическите инвестиции и партньорствата с водещи технологични компании са сред ключовите предпоставки за развитието на конкурентоспособна, сигурна и модерна енергетика. Тя акцентира върху ролята на батериите за гъвкавостта и сигурността на електроенергийната система при нарастващ дял на възобновяемите енергийни източници. „България вече разполага със значителен опит в тази област – за по-малко от година и половина в страната са въведени над 6 GW системи за съхранение. Това развитие допринесе за осигуряването на електроенергия както за вътрешното потребление, така и за подкрепата на съседни държави през критичния летен период", изтъкна министър Петрова.

„Днешното събитие е особено важно за нашата община, защото всяка нова инвестиция е знак за доверие в потенциала на региона и неговото развитие. Когато тази инвестиция е свързана с високите технологии, нейното значение надхвърля границите на нашата община. Убедена съм, че устойчивото развитие на една община се гради върху партньорството между местната власт, държавата и бизнеса. Именно такова е и днешното партньорство", заяви от своя страна кметът Мария Гвоздейкова-Златева и благодари на инвеститорите, на техните партньори от Tesla и институциите за доверието.

От страна на инвеститорите управителят на „Асарел Трейд" Румен Радев заяви, че изграждането на батерийния парк в Твърдица е сериозна отговорност, която не се изчерпва със символичната първа копка. Предстои цялостната реализация на инвестиционния проект, неговото присъединяване към електроенергийната система на страната и превръщането му в част от критичната енергийна инфраструктура. Той изрази увереност, че проектът ще бъде изпълнен в предвидените срокове, благодарение на съвместната ни работа с партньорите от Tesla и Sunotec, и ангажираните екипи. „Ангажиментът, че ще изпълним този проект в зададените срокове е отговорност, която носим пред вас. Нямам никакво съмнение, че ще се справим с тази отговорност! Само пред последната година инвестициите ни са около 200 милиона евро", заяви Радев.

Изпълнителният директор на Sunotec Калоян Величков благодари на инвеститорите от Power Profit и Asarel Trade, че за пореден път им оказват доверие да бъдат техен партньор в изграждането на батерийния парк с технология на Tesla. „Поздравления, че показвате, че България е дестинация, която може да привлича и български, и чуждестранни инвестиции", каза Величков и добави: „Когато държава и бизнес работят заедно, могат да се случат страхотни неща!".