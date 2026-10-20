Мая Манолова праща КЗК и НАП при веригите, влиза и в складовете (Обзор)

КЗП влиза в складовете на търговските вериги, след като откри още огромни надценки при храните. Започнати са 11 производства за заблуждаващи търговски практики и необосновано повишение. Това обяви председателят на комисията Мая Манолова на брифинг във вторник.

Тя показа български млечни продукти със съответните им надценки. Те стигат до 135% при маслото, до 99% при прясното мляко, до 95% при сиренето, 88% при кашкавала и 80% при киселото мляко. Такива разлики имало и при други видове продукти. С 32% е по-скъпо маслото у нас в сравнение със средното за ЕС, при млякото надценките са с над 23% по-високи, обобщи Манолова.

КЗП била залята от сигнали, както и личният телефон на Манолова, който тя издиктува в ефир преди дни. Председателката на комисията се извини на хората, на които не е могла да отговори, и ги помоли да ѝ пишат текстови съобщения, за да може по-лесно да входира сигналите.

Веригите ще имат възможност да докажат обосноваността на повишените цени. Санкциите са в размер от 10 хиляди до 100 хиляди евро на продукт, ако се установят нарушения, припомни Манолова.

КЗП анализирала оперативните разходи от публичните отчети и установила консултантски разходи от 45 млн. лв. на една търговска верига и 51 млн. лв., платени по договори със свързани лица на друга. Затова тези данни се изпращат на НАП за обстоен анализ.

Приходната агенция заедно с КЗП и БАБХ ще проверяват складовете на веригите. В същото време комисията за потребителите е сезирала и КЗК. Манолова обясни, че веригите са нарушили една от забраните по Закона за защита на конкуренцията - дискриминация по отношение на доставчици и партньори. Разликата в търговските надценки на сходни продукти от една и съща категория над 10% е нелоялна търговска практика. Санкцията е в размер на до 10% от оборота, или максимално до 135 млн. евро, обясни Манолова.

“Тези проверки не са нещо необичайно, правят се още от август миналата година във връзка със Закона за въвеждането на еврото. Само че допреди месеци правомощията бяха на НАП, а след гласуваните промени на Закона за защита на потребителите бяха прехвърлени на КЗП”, обясни Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в което членуват големите търговски вериги.

Наскоро НАП, отчитайки една година от приемането на закона, съобщи, че е проверила 13 507 търговски обекта като в 7% от тях са констатирани нарушения. Те не са били само за надценките, а и свързани с превалутирането, двойните етикети и касовите бележки. Част от тях обаче бяха за необосновано високи цени и резултатите бяха предадени на КЗК, която по-късно ги включи в секторните анализи за отделните пазари.

Според Вълканов нарушенията следва да се докажат, а това отнема много време. При предходните проверки според него едва 1 от всеки 10 случая е завършил с глоба.