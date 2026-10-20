31 влака аут от Централна гара, ще тръгват от Подуяне или Искър. Причината - затваряне на 11 коловоза

От София тръгват само влакове до морето, Пловдив и Свиленград

3 "глухи коловоза" са за композиции за Петрич, Банкя, Драгоман

От полунощ на 2 ноември Централната гара в София остава почти блокирана за четири месеца и 16 дни. До 18 март догодина спират движението по 11 коловоза, заради прословутия ремонт на железопътния възел в София, съобщават от НКЖИ.

Това означава, че 31 влака вместо от Централната гара ще тръгват и пристигат в Подуяне и гара Искър. Това са 16 бързи и 15 пътнически влака, които пряко ше бъдат засегнати от прекъсването на движението между Централна гара София, гара Подуяне пътническа и гара Искър. От и до гара Искър ще пътуват 8 бързи и 4 пътнически влака, а от и до гара Подуяне пътническа ще се движат 8 бързи и 11 пътнически влака, съобщават от БДЖ. За всички тези влакове ще бъде осигурен трансфер с дизелова мотриса от и до Централна гара София

От и до София без прекачване ще тръгват някои влакове до морето, Пловдив и Капъкуле. Те са:

- 3621 София – Бургас;

- 8627 София – Бургас;

- 8626 Бургас – София;

- 8612 Бургас – София

- 493 София – Капъкуле;

- 8657 София – Варна;

- 8656 Варна – София;

- 1620 Пловдив – София;

3 "глухи" коловози - 2-ри, 4-ти и 6-ти, ще обслужват движението между София и Петрич, последният и направленията София - Банкя и София - Драгоман. Влаковете от София до Пловдив ще бъдат на 12-ти коловоз, а от София до Мездра - на 13-ти.

За останалите влакове, които по разписание пристигат или заминават от Централна гара, е осигурен трансфер с влак до и от гарите Подуяне пътническа и Искър, откъдето влаковете ще продължават или ще завършват маршрутите си, съобщават на фейсбук страницата си от НКЖИ.

Модернизацията на железопътния възел София - Волуяк бе стартирана на 13 юли 2021 г., участъкът е с дължина около 10 км, включва и коловозното развитие на Централната гара в София. От страницата на консорциума, който изпълнява проекта, става ясно, че договорът е подписан на 30 октомври 2020 г., срокът за изпълнение е 42 месеца. Участници в сдружението са "Тодини България" и СД „ЗГОП" АД, подизпълнител е „Евротранспроект" ООД. Удължаването на сроковете на ремонта е неколкократно и по различни причини.