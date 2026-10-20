Обучения на полигон за нови шофьори, ограничават и мощността на колите им (Обзор)

50% от пътните инциденти с тях били вследствие на това, че нямат добри умения

6 полигона за шофиране в критични ситуации предвижда да построи държавата. На тях новите водачи ще бъдат задължени да тренират в рамките на един ден. Това обучение и придобиването на умения трябва да се осъществят през първите две години от вземането на книжка.

Министърът на транспорта Георги Пеев съобщи за тези мерки по време на демонстрационно обучение по безопасно шофиране на автомобилната писта “Дракон” край село Калояново.

Промените се обсъждат, защото над 50% от катастрофите са с нови водачи, след като са катастрофирали сами поради липса на достатъчно умения за реакция в критични ситуации. Пеев припомни и скорошен нощен инцидент на широк път с перфектна видимост, при който автобус без пътници навлязъл в насрещното движение и последвал челен удар, без да има други обективни причини извън човешкия фактор, умората или разсейването.

Идеята е на тези шест полигона новите шофьори да бъдат обучени

да реагират при трудни ситуации

- аквапланинг, обратни виражи и по-ниско сцепление с асфалта, каза Пеев. Този опит се придобива с практика и не може да бъде заложен в шофьорския курс. Министърът подчерта, че община Бургас е най-напреднала по отношение на подобни обучения. Вече има изработен проект за полигон, който ще бъде разгледан и адаптиран към държавната концепция.

Друга мярка, която е възможна, е да бъде наложено ограничение на мощността на автомобилите, които новите водачи ще управляват през първите две години. Експерти по обучението коментират, че

ограничението би могло да бъде

между 95 е 110 конски сили,

каквато е мощността на масовите автомобили. Те обаче акцентират и върху други мерки - например шофиране с придружител в тъмната част на денонощието. Можело да бъдат определени и 10 нарушения, които новите шофьори не трябва да допускат през първите две години. Ако извършат някое от тях, да се явяват отново на курс. Сред нарушенията са преминаване на червен светофар, неправилно изпреварване, употреба на алкохол.

Забраната да се карат мощи коли от нови водачи съществува и в други европейски държави. В Италия през първите три години те могат да шофират автомобили с мощност до 143 конски сили. Хърватия е друг пример, където ограничението е до 110 конски сили. В Австрия, Финландия, Люксембург, Швеция, Словения, Естония, Латвия и Литва пък има програми за задължително обучение след вземане на книжка. Те могат да включват шофиране на затворено трасе, обратна връзка от инструктор и дискусия за безопасното поведение на пътя.