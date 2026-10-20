„Главболгарстрой“ партнира на форум за икономически растеж и иновации с участници от 20 държави

,,Главболгарстрой" партнира със Световната организация GFCC, Американската търговска камара в България и Делфийския икономически форум и в подкрепа на международния диалог за икономически напредък и иновации.

Какви са ключовите фактори за икономически растеж и конкурентоспособност в условията на бързо променяща се глобална среда? Този въпрос обединява участниците в годишната среща на високо равнище на Глобалната федерация на съветите по конкурентоспособност (GFCC), която се провежда за първи път в България. Във фокуса на срещата са ключови въпроси, свързани с икономическото развитие, инфраструктурната и енергийната свързаност, както и с развитието на технологиите и иновациите. Форумът събира представители на институции, международни компании и академични организации от 20 държави, сред които САЩ, Канада, Бразилия, Япония, Великобритания и Южна Африка и др.

Началото на срещата постави председателят на GFCC Чарлз О. Холидей, заемал ръководни позиции в Royal Dutch Shell, Bank of America и DuPont. Приветствия отправиха Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг", и Дебора Уинс-Смит, основател и президент на GFCC.

В рамките на форума министърът на енергетиката Ива Петрова подчерта, че сигурният достъп до ресурси и инфраструктура е ключово условие за икономическата устойчивост и конкурентоспособността на Европа. Тя открои ролята на България в развитието на европейската енергийна система чрез участието ѝ в регионални инициативи като Вертикалния газов коридор, електроенергийните коридори „Изток - Запад" и „Север -Юг", както и развитието на зелени енергийни маршрути от Каспийския регион към Европа. По думите ѝ тези проекти разширяват възможностите за свързаност и диверсификация на доставките, а регионалното сътрудничество е решаващо за справянето с общите предизвикателства.

Тя посочи още, че укрепването на европейската икономика изисква развитие на собствен технологичен капацитет, сигурен достъп до стратегически ресурси и индустрии с висока добавена стойност.

Дългосрочният икономически растеж зависи както от способността на страните да привличат инвестиции с висока добавена стойност, така и от развитието на индустрията и насърчаването на иновациите. Това беше сред акцентите в изказването на заместник-министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов, който подчерта значението на инфраструктурните инвестиции, публично-частните партньорства и сътрудничеството между държавата, бизнеса и академичните среди за повишаване на конкурентоспособността и създаване на качествени работни места.

Като ключови предпоставки за постигането на тези цели той открои политическата и икономическата предвидимост, както и обмена на международен опит и изграждането на устойчиви партньорства.

Заместник-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова подчерта значението на превръщането на научните знания в интелектуална собственост и икономическа стойност. Тя отбеляза, че развитието на изкуствения интелект изисква достъп до изчислителни ресурси, данни и експертен капацитет, и открои изграждането на национална AI мрежа като следваща стъпка за свързване на технологичните центрове и специалистите в страната.

(Отляво-надясно) Калин Пешов, председател на УС на „Главболгарстрой“; Чарлз О. Холидей, председател на GFCC; проф. Изабел Жил, ректор на Португалския католически университет, Португалия; Дебора Л. Уинс-Смит, основател и президент на GFCC (модератор); Кристофър Гайгер, вицепрезидент по вътрешен одит и управление на корпоративния риск в LockheedMartinCorporation, САЩ; Симеон Цомокос, президент на Делфийски икономически форум, Гърция. За компаниите технологичната трансформация означава не просто внедряване на нови решения, а необходимост от дългосрочна визия, инвестиции в хората и готовност за работа в променяща се среда. Тази перспектива беше представена от Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг", в дискусия за факторите, които ще определят икономическия растеж през следващото десетилетие.

„Технологиите променят начина, по който работим и създаваме проекти. Икономическият растеж зависи от способността ни да превръщаме тези промени в реални възможности. Това изисква от бизнеса да мисли в дългосрочен план, да инвестира в развитието на хората и да се адаптира към новите условия.

Не по-малко важно е сътрудничеството между бизнеса, държавата и науката, което позволява новите знания и технологии да намират практическо приложение и да създават реална икономическа стойност. Конкурентоспособността на утрешния ден зависи от нас и решенията, които вземаме днес", сподели Пешов.

Темата за връзката между технологичните разработки и тяхното приложение в реалната икономика беше продължена от Борислав Петров, изпълнителен директор на INSAIT. Той акцентира върху потенциала за по-широко приложение на изкуствения интелект, значението на ефективните политики за насърчаване на иновациите и подготовката на работната сила за новите технологични реалности. Д-р Роберто Алварес, изпълнителен директор на GFCC (модератор); Борислав Петров, изпълнителен директор на Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT); ЕрионИсууфи, главен изпълнителен директор и основател на LandmarkCommunications, Албания; Елвин Гури, главен изпълнителен директор и управляващ партньор в INVENIO Partners; Ричард Билингам, главен оперативен директор на Университета Астън, Обединеното кралство; Дженифър Стийл, зам.-президент по връзките с държавните институции

Наред с възможностите, които технологичният напредък открива, компаниите трябва да отчитат и рисковете, произтичащи от бързите промени в глобалната среда. По тази тема говори Кристофър Гайгер, вицепрезидент на LockheedMartin, с акцент върху управлението на риска.Той подчерта значението на бързото и ефективно вземане на решения, подкрепено от измерими показатели за ефективност и управление на риска. В условията на несигурност способността на организациите да разпознават уязвимостите, да се адаптират към промените и да реагират своевременно е ключова за тяхната устойчивост и конкурентоспособност.

Годишната среща на GFCC се организира в партньорство с „Главболгарстрой Холдинг", Американската търговска камара в България и Делфийския икономически форум. Провеждането на форума в София събира на една платформа международен опит и различни гледни точки за предизвикателствата пред икономиките и бизнеса - от стратегическите инвестиции до технологичните промени, които ще оформят следващия етап на глобалната конкуренция.