Илин Димитров: Нямаме нито едно запитване от „Евровизия“ за сигурността в България

Нямаме нито едно запитване за сигурността ни от страна на „Евровизия". Напротив – ние сами си създаваме проблеми с подобни внушения. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в пред NOVA по повод опасенията дали ситуацията в Черно море може да застраши домакинството на песенния конкурс през пролетта.

По думите му инцидентите с корабите в Черно море не оказват влияние върху ранните записвания за почивки в България. Напротив, към момента има ръст на германския пазар, съобщи министърът.

Димитров уточни, че министерството на туризма следи обстановката денонощно и е в постоянна връзка с големите туроператорски организации, които осигуряват 80% от входящия туристически поток в страната. Информацията от тях, както и от посланиците на емитивните пазари, не показва негативно отражение върху ранните записвания.

„Аташето ни в Германия Тихомир Патарински съобщи, че към този момент дори имаме ръст на германския пазар", заяви Димитров.

Според него същинският пик на записванията за морските почивки тепърва предстои през декември и януари. Министърът отбеляза, че единичните оплаквания на отделни хотелиери не отразяват цялостната картина в туристическия сектор, който разполага с 3786 места за настаняване.

Димитров цитира и призив на представители на туристическия бизнес за внимателно отношение към публичните послания за сигурността на страната.

„Бизнесът ми каза: „Внимавайте какви послания отправяте. Нека не се самосаботираме, защото ако произведем проблем там, където го няма, никой не може да ни спаси. Има хора, които са царе на производството на негативни заглавия". Ние сме сигурна и спокойна дестинация и изпращаме позитивни послания", подчерта министърът.

Той съобщи още, че България е спечелила домакинството на най-големия форум на Световната организация по туризъм към ООН за културен туризъм през следващата година. Събитието ще се проведе в края на май в Казанлък, съвместно с ЮНЕСКО, по време на Празника на розата.

Във форума ще участват министри и чуждестранни делегации, които ще посетят Долината на тракийските царе и Пловдив.

Министърът обяви и че световноизвестната историчка и документалистка Бетани Хюз подготвя два филма за България. Единият ще бъде посветен на Спартак, а другият – на цар Самуил, по повод годишнината от връщането на тленните му останки.

Димитров увери също, че страната ни е напълно подготвена за успешен зимен туристически сезон.