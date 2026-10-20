Япония изстреля сонда към Марс (Снимки)

Япония изстреля космическия апарат „Ем Ем Екс" (MMX) към Марс в рамките на петгодишна мисия, която трябва да изследва двата естествени спътника на планетата – Фобос и Деймос, и да достави на Земята проби от единия от тях. Това съобщи Асошиейтед прес.

Сондата беше изстреляна преди разсъмване във вторник от космическия център Танегашима. Около час след старта тя се отдели от горната степен на ракетата носител, а Японската агенция за аерокосмически изследвания (ДЖАКСА) потвърди, че изстрелването е преминало успешно, информира БТА.

В проекта участват пет космически агенции. Основната цел е на Фобос – по-големия и по-близък до Марс спътник – да бъдат изпратени спускаем модул и роботизиран всъдеход. При успех мисията ще осигури първите проби от системата на Марс, доставени на Земята, като завръщането им е планирано за 2031 г.

Макар НАСА и Китай вече да са осъществявали успешни кацания на Марс, досега нито един апарат не е достигал повърхността на Фобос или Деймос. Не са връщани и проби от Марс или неговите спътници. Япония обаче има опит в подобни операции – страната успешно е доставяла на Земята материал от два астероида.

снимка: Ройтерс

Проектът MMX, чието пълно наименование е Martian Moons Exploration („Изследване на марсианските спътници"), е на стойност 578 милиона долара. Петтонният апарат се очаква да достигне района на Марс в края на лятото на 2027 г.

След като навлезе в орбита около Фобос, сондата ще освободи френско-германския роботизиран всъдеход „Идефикс". Името му е заимствано от кучето от комиксите за Астерикс. Четириколесният робот е с размери, съпоставими с тези на микровълнова фурна, и ще изследва повърхността на спътника в продължение на около 100 дни. Задачата му е да помогне за избора на безопасно място, на което да кацне основният спускаем модул.

Фобос е с неправилна форма, среден диаметър около 22 километра и изключително слаба гравитация. „Идефикс" е проектиран така, че да може сам да се изправи, ако се преобърне при кацането. Въпреки това меката почва и неравният скалист терен представляват сериозно предизвикателство за работата му.

Основният спускаем модул трябва да достигне повърхността на Фобос в края на 2028 г. или през 2029 г. Престоят му там ще бъде кратък – само около два часа. В рамките на това време той трябва да събере най-малко 10 грама прах, почва и скален материал чрез пробиване и засмукване, след което да се върне в орбита.

снимка: Ройтерс

След приключването на тази част от мисията космическата сонда ще извърши няколко прелитания край другия спътник на Марс – Деймос. Предвижда се апаратът да напусне района на планетата през 2030 г., а капсулата с пробите да се завърне на Земята през 2031 г. Тя трябва да се приземи в пустинен район на Австралия.

Учените се надяват, че събраните материали ще помогнат да се изясни произходът на Фобос и Деймос. Според една от основните хипотези двата спътника са се образували от отломки, изхвърлени в космоса след сблъсък на Марс с голямо небесно тяло. Друга теория допуска, че те всъщност са астероиди, които са били привлечени и задържани от гравитацията на планетата.

Изследователите очакват пробите от Фобос да съдържат и материал с произход от самия Марс. Неговият анализ може да предостави нови данни за образуването на планетите и техните спътници, както и за условията, необходими за възникването на живота на Земята. Получените резултати биха могли да бъдат от полза и при подготовката на бъдещи пилотирани експедиции до Марс.

Въпреки научните очаквания мисията е съпътствана от значителни технически рискове. Русия е направила три предишни опита да изследва Фобос, но всички са завършили с неуспех. Япония също има неуспешен опит в изследването на Червената планета – при единствената си досегашна мисия до Марс страната не успя да изведе космически апарат в орбита около него.

Междувременно Китай подготвя собствена мисия за събиране на проби от Марс, която планира да изстреля през 2028 г. Пекин също предвижда материалите да бъдат доставени на Земята през 2031 г.

НАСА от своя страна все още обсъжда как да върне на Земята над 30 контейнера с проби, събрани на Марс от марсохода „Пърсивиърънс" (Perseverance).

Финансирането на японската мисия MMX е разпределено между петте участващи космически агенции. Япония осигурява 350 милиона долара, НАСА – 87 милиона, Франция – 68 милиона, Германия – 56 милиона, а Европейската космическа агенция – около 17 милиона долара.