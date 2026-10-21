ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атина под засилена полицейска охрана заради протес...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23774345 www.24chasa.bg

Илон Мъск обмисля сливане на „Спейс Екс“ и „Тесла“

972
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Илон Мъск Снимка: СНИМКА: Wikimedia Commons

Илон Мъск заяви, че сливането на двете му най-големи компании - космическата „Спейс Екс" и автомобилния производител „Тесла" - би било добра идея. По думите му вече са създадени специални екипи, които да обсъдят възможността. След изявлението акциите на „Спейс Екс" поскъпнаха с 4,9%, посочи БТА.

Компанията отчете печалба от 4,4 млрд. долара през третото тримесечие след загуба от 541 млн. долара през предходното. Ръстът е подкрепен основно от развитието на центровете за данни и облачните услуги. Приходите от изкуствен интелект са нараснали повече от девет пъти до 7,6 млрд. долара.

Абонатите на сателитната система „Старлинк" са достигнали 13,6 милиона, надхвърляйки очакванията на анализаторите. Същевременно капиталовите разходи на „Спейс Екс" са се утроили до близо 19,6 млрд. долара заради инвестициите в изчислителна инфраструктура. Мъск спомена и възможност за годишни приходи до 1 трилион долара. Информацията е на Ройтерс и Франс прес.

Илон Мъск

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)