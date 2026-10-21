Илон Мъск обмисля сливане на „Спейс Екс“ и „Тесла“

Илон Мъск заяви, че сливането на двете му най-големи компании - космическата „Спейс Екс" и автомобилния производител „Тесла" - би било добра идея. По думите му вече са създадени специални екипи, които да обсъдят възможността. След изявлението акциите на „Спейс Екс" поскъпнаха с 4,9%, посочи БТА.

Компанията отчете печалба от 4,4 млрд. долара през третото тримесечие след загуба от 541 млн. долара през предходното. Ръстът е подкрепен основно от развитието на центровете за данни и облачните услуги. Приходите от изкуствен интелект са нараснали повече от девет пъти до 7,6 млрд. долара.

Абонатите на сателитната система „Старлинк" са достигнали 13,6 милиона, надхвърляйки очакванията на анализаторите. Същевременно капиталовите разходи на „Спейс Екс" са се утроили до близо 19,6 млрд. долара заради инвестициите в изчислителна инфраструктура. Мъск спомена и възможност за годишни приходи до 1 трилион долара. Информацията е на Ройтерс и Франс прес.