Петролът поскъпна с над 1 долар за барел заради напрежението в Близкия изток

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия на фона на засиленото напрежение в Близкия изток и опасенията от прекъсване на доставките.

Към 05:50 ч. българско време фючърсите на сорта Брент нараснаха с 1,5% до 110,38 долара за барел, а американският лек суров петрол поскъпна с 1,4% до 99,18 долара за барел. Пазарът получи допълнителна подкрепа от намаляващите запаси на суров петрол и петролни продукти в САЩ, посочи БТА.

Според анализатори ценовите колебания се дължат както на реализиране на печалби и надежди за дипломатическо споразумение с посредничеството на Катар или Пакистан, така и на несигурността около перспективите за деескалация. Рисковете за морския транспорт също нарастват: платформата Kpler е регистрирала най-малко 18 нападения срещу кораби в Близкия изток за две седмици. Анализатори на LSEG предупреждават, че атаките срещу танкери се разпростират отвъд Ормузкия проток към Оманския залив, създавайки допълнителни рискове за товаренето и транспортирането на петрол.