Изследване разкрива съществени разлики в химичния състав и произхода на Уран и Нептун

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Ново изследване, публикувано в сп. „Астрономи енд астрофизикс", показва, че въпреки сходните си размери и маса Уран и Нептун вероятно са се формирали от различни материали и са преминали през различни еволюционни процеси. Моделите сочат, че дълбоката атмосфера на Нептун е по-богата на кислород от тази на Уран, което предполага различен химичен произход на двете планети, посочи БТА.

Учените са използвали модели на атмосферната химия и наблюдения на въглероден оксид, включително измервания от радиотелескопа ALMA, като косвен начин да изследват дълбоките атмосферни слоеве.

Според един от авторите, Оливие Муси от Югозападния изследователски институт в САЩ, градивните елементи на Нептун може да са се образували по-близо до младото Слънце, преди да мигрират навън.

Тъй като двете планети са посетени само веднъж - от сондата „Вояджър 2" през 80-те години на миналия век - съставът им в дълбочина остава недостатъчно проучен.

Резултатите могат да помогнат за по-доброто разбиране на формирането на планети с подобни характеристики и около други звезди.