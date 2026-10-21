(Пред)последно: Новите дизелови и бензинови коли няма да бъдат премахнати през 2035 г.

Преговарящите от трите основни политически групи в Европейския парламент постигнаха компромис за улесняване на планираното постепенно премахване на двигателите с вътрешно горене в Европейския съюз до 2035 г. Съгласно предварителното споразумение, постигнато между центристката Европейска народна партия (ЕНП), социалистите и демократите (С&Д) и либералната група Renew Europe, производителите на автомобили ще трябва да намалят емисиите на въглероден диоксид от новите превозни средства с 87,5% до 2035 г. в сравнение с нивата от 2021 г., съобщи първо германският седмичник Der Spiegel.

Добре информиран източник потвърди проекта на споразумение пред Brussels Signal. Споразумението се отклонява от предварително предвиденото 100-процентно намаление на емисиите на отработени газове в ЕС, като гарантира, че новите автомобили, оборудвани с двигатели с вътрешно горене и хибридни силови агрегати, все още могат да бъдат регистрирани и продавани в целия блок след 2035 г.

Това означава, че ще има нови хибриди и plug-in хибриди на европейския пазар и след 2035 г., заедно с някои бензинови (може би и дизелови) и много електрически автомобили. Емисиите на CO2 ще могат да бъдат компенсирани със зелена стомана.

Целта от 100 процента забрана на ДВГ бе в законодателството на ЕС от 2023 г., като през декември 2025 г. Европейската комисия предложи да се намали до 90 процента, а останалата част да бъде компенсирана с нисковъглеродна стомана, електронни горива или биогорива. Компромисът въвежда специални механизми, предназначени да дадат на производителите на автомобили допълнителна свобода за постигане на целите за емисии от автопарка. Най-важната сред тях е разпоредбата, насърчаваща използването на климатично чиста, нисковъглеродна, т.нар. зелена стомана, произведена в ЕС, във веригата за доставки на автомобили.

На хартия преговарящите са запазили изискването за намаление от 95%, като зелената стомана допринася с до 87,5%. Зелената стомана се отнася до стомана, произведена с почти нулеви емисии на парникови газове, заобикаляйки традиционния метод на доменната пещ с използване на тежки изкопаеми горива. Тя разчита на нисковъглеродни алтернативи, като временен природен газ или зелен водород, произведен чрез електролиза на вода от възобновяеми източници. Зелената стомана в момента е един от най-субсидираните индустриални сектори в Европа и света. Технологията остава търговски нежизнеспособна в сравнение с конвенционалната стомана на базата на въглища.

Съгласно предложението, използването на зелена стомана би позволило на производителите на автомобили да компенсират до 7,5 процентни пункта от задълженията си към автопарка, намалявайки прекия натиск върху производителите за намаляване на емисиите.

Трите групи трябва официално да приемат позиция в рамките на своите парламентарни делегации, преди текстът да бъде внесен в комисия и гласуван в пленарно заседание. След като Парламентът официално приеме позицията си, той ще започне междуинституционални тристранни преговори със Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, за да се постигне съгласие по окончателния регламент.