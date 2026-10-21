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Еврото поевтиня спрямо долара и останалите основни валути

Хортензия Маркова

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Банкноти евро СНИМКА: АРХИВ

Курсът на еврото леко отслабна в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута отстъпи 0,2 на сто спрямо американската валута и се котираше за 1,1220 долара към 10:13 ч. българско време, посочи БТА.

Вчера Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1215 долара.

Еврото поевтиня и спрямо останалите основни валути - с 0,15 на сто в сравнение с японската йена, с 0,12 на сто спрямо британската лира и с 0,15 на сто спрямо швейцарския франк.

Банкноти евро СНИМКА: АРХИВ

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