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Четири марки, четири различни автомобилни философии - нови електромобили, високотехнологични хибриди, просторни семейни SUV модели и мощни 4х4 автомобили ще привлекат вниманието на посетителите в София.

София ще се превърне в сцена на най-новите тенденции в азиатската автомобилна индустрия по време на Asia Motor Show 2026, което ще се проведе от 22 до 26 октомври в ИЕЦ. На общ щанд Kia България и Мобилити Дженерейшънс България ще представят модели, които отразяват разнообразието и развитието на съвременната азиатска автомобилна индустрия. Посетителите ще могат да се запознаят с най-новите решения в мобилността - от електрически автомобили за градската среда до мощни и функционални модели, създадени за работа, пътувания и приключения както на асфалта, така и извън утъпканите пътища.

Kia: три нови модела за различни стилове на живот

Kia България заявява силно представяне с най-новите си електрически модели, сред които премиерният малък градски електромобил EV2. Новият SUV Kia Seltos и изцяло обновеният XCeed ще бъдат сред най-чаканите акценти на марката.

Електрическа мобилност и ново поколение SUV модели

Kia ще насочи фокуса на вниманието към развитието на своята електрическа гама и към обновеното си моделно портфолио, с акцент върху новия градски електромобил Kia EV2, новия SUV Kia Seltos и изцяло обновения Kia XCeed.

Компактният EV2 е насочен към бъдешето на съвременната градска среда, където маневреността, ефективността и интелигентните технологии ще бъдат от ключово значение. Моделът е част от стратегията на Kia да направи електрическата мобилност по-достъпна за по-широк кръг потребители.

Kia Seltos разширява присъствието на марката в SUV сегмента като съчетава изразителен дизайн, технологии за комфорт и безопасност и истински SUV възможности. Моделът, подобно на бестселъра на марката Sportage, е ориентиран към хората, които ценят свободата и търсят универсален автомобил за града, свободното време и дългите пътешествия дори когато асфалтът свърши.

Изцяло обновеният Kia XCeed допълва бляскавото представяне с акцент върху динамичния характер и модерния дизайн. Той предлага различна интерпретация на автомобила за ежедневието, съчетавайки характерна SUV визия с практичност и комфорт.

Присъствието на трите модела подчертава разнообразието в посоките на развитие на Kia - от електрическите автомобили за града до SUV предложения за активния начин на живот.

MG: британски характер, модерни технологии и повече възможности за избор

С над 100 години британско наследство MG ще представи една от най-разнообразните гами на изложението. Марката съчетава характерния си европейски дизайн с модерни технологии и достъпност, като предлага бензинови, пълни хибридни (Hybrid+), plug-in хибриди и изцяло електрически автомобили на цени от около 17 000 евро.

Сред основните акценти е MG4 Urban - компактен електромобил, който привлече изключително силен интерес още с появата си на българския пазар. Съчетавайки практичност, съвременни технологии и конкурентна цена, моделът прави електрическата мобилност по-достъпна за широк кръг потребители.

На другия полюс в гамата е MGS9 PHEV - новият седемместен флагман на MG при SUV автомобилите. С просторно купе, plug-in хибридно задвижване и високо ниво на комфорт той е ориентиран към семействата, които търсят повече пространство и гъвкавост както в ежедневието, така и при дълги пътувания.

Посетителите ще могат да разгледат и MG3, MG ZS, MG HS и електрическия MGS5 EV – модели, които допълват богатото портфолио на марката. Само няколко месеца след официалното си навлизане в България MG вече се нарежда сред трите водещи азиатски автомобилни марки на пазара.

Subaru навлиза в нова електрическа ера с мощност до 381 к.с. и приключенски дух

Subaru ще покаже как пренася традиционните си предимства - задвижване на четирите колела, безопасност и способности извън пътя - в новата ера на електрическата мобилност. На изложението марката ще представи Solterra, Uncharted и E-Outback, изградени върху платформата e-Subaru Global.

Обновеният Subaru Solterra вече разполага с два електромотора с обща мощност 343 к.с. - с 58% повече от предходното поколение. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема само 5,1 секунди, а батерията с капацитет 73 kWh осигурява пробег над 500 км.

Изцяло новият Subaru Uncharted е първият компактен електрически SUV на марката. Той ще се предлага в три версии, включително мощен вариант с два електромотора, близо 340 к.с. и ускорение до 100 км/ч за около 5 секунди. За клиентите, които поставят пробега на първо място, е предвидена версия с един електромотор и автономност близо 600 км.

Най-впечатляващият представител на новата гама е Subaru E-Outback - просторен електрически кросоувър, съчетаващ комфорта на семеен автомобил с възможностите на истинско 4х4. Със своите 381 к.с. и ускорение от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунди той е най-бързо ускоряващият сериен модел в историята на Subaru според представените данни. Пробегът надхвърля 500 км, а бързото зареждане от 10 до 80% отнема под 30 минути.

С трите нови модела Subaru доказва, че електрическото бъдеще може да бъде не само ефективно, но и динамично, практично и готово за приключения.

Нов играч на българския автомобилен пазар: MAXUS дебютира с мощния T60 MAX

Мобилити Дженерейшънс България представя нова марка в портфолиото си. MAXUS Motors идва с един от най-впечатляващите си модели: MAXUS T60 MAX - пикап с 215 к.с., 8-степенна автоматична трансмисия и 4х4 задвижване. Той може да бъде видян ексклузивно в рамките на автомобилното изложение в София.

С внушителна предна решетка, масивна конструкция и изразителен дизайн, T60 MAX веднага заявява сериозните си възможности. Комбинация, създадена за уверено движение както по асфалт, така и по трудни терени.

Въпреки работния си характер, пикапът предлага комфорт и технологии, характерни за съвременните леки автомобили. Оборудването включва два 12,3-инчови HD дисплея, Apple CarPlay и Android Auto, безжично зареждане и 360-градусова камера според версията. Системи като адаптивен круиз контрол и автоматично аварийно спиране допълват усещането за сигурност.

MAXUS T60 MAX е създаден за хора, които не искат да избират между функционалност и комфорт - от професионалистите, които се нуждаят от надежден работен автомобил, до любителите на приключенията извън града.