Дългът на България скочи до 68 млрд. лева, вече е 29,9% от БВП

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Дефицитът на държавното управление за 2025 г. е 9,1 млрд. лева, показват данните на НСИ. Статистиката може да бъде преразгледана след одит на пътни инфраструктурни проекти

Държавният дълг на България достигна 68,057 млрд. лева (34,797 млрд. евро) в края на 2025 г. Това представлява 29,9% от брутния вътрешен продукт (БВП), съобщи Националният статистически институт (НСИ).

За сравнение, през 2024 г. дългът е бил 48,851 млрд. лева (24,977 млрд. евро), или 23,8% от БВП. Така за една година задълженията на държавното управление са нараснали с над 19 млрд. лева, а съотношението им към икономиката се е увеличило с 6,1 процентни пункта.

Бюджетният дефицит за 2025 г. е 9,122 млрд. лева (4,664 млрд. евро), което се равнява на 4% от БВП.

Най-голям е дефицитът в подсектор „Централно управление" — 8,891 млрд. лева (4,546 млрд. евро), или 3,9% от БВП. При местното управление той е 223 млн. лева (114 млн. евро), а при социалноосигурителните фондове — 8 млн. лева (4 млн. евро).

От НСИ уточняват, че са поискали, но все още не са получили копие от одитния доклад на Сметната палата за извънредната проверка на пътни инфраструктурни проекти в публичния сектор. Одитът е възложен с решение на Народното събрание.

В зависимост от констатациите в доклада данните за държавния дълг и бюджетния дефицит може да бъдат променени.

Това ще стане след допълнителен анализ и проверки, както и след верификация и валидация от Евростат, предава БТА.

Засега публикуваните от НСИ стойности са актуалните официални данни за държавния дълг и дефицита за 2025 г.