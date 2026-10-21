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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23777093 www.24chasa.bg

Усвояването на влажни зони за земеделие носи малко храна и повишава риска от наводнения

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Глобално проучване на Китайската академия на науките, публикувано в списание Nature Sustainability, показва, че превръщането на влажни зони в земеделски земи през периода 2000–2022 г. има ограничен принос към световното производство на храни.

Тези площи осигуряват едва 0,1% от световното производство, а в 79% от изследваните региони приносът им е под 1%. Около 52% от преобразуваните територии, обхващащи над 21 000 кв. км, са изложени на риск от мащабни наводнения. Средната им експозиция на заливане е 23 пъти по-висока спрямо останалите обработваеми земи.

Според изследването 60% от усвоените влажни зони съчетават нисък земеделски потенциал с висок риск от бедствия. Рисковите площи са концентрирани главно в Азия, Северна, Южна Америка и Океания.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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