Как един телеком превръща „зелената“ тема в бизнес стратегия

Преди около 15 години електрическата кола все още е екзотична гледка. Една от малкото по българските улици е служебна – собственост на втория GSM оператор у нас, Globul. Автомобилът буди любопитство, но е и знак колко рано компанията разпознава „зелената“ тема като важна.

Случаят не е единичен. Валентина Недева, днес експерт „Етика и съответствие“ в телекома, си спомня и други примери: „Имахме слънчеви батерии, което беше доста високотехнологично за онова време. Работихме активно и за ограничаване на хартиените фактури, като давахме отстъпка от месечната такса, ако клиент се откажеше от хартиената си фактура“, разказва тя.

Всъщност още през 2008 г. телекомът представя стратегията си за екологична устойчивост – GLOBUL Green, с конкретни мерки за опазване на природата.

„Организирахме инициативи за почистване на Витоша и парковете, поставихме кошчета за електронни отпадъци във всички магазини. А през 2012 г. внедрихме системи за управление на околната среда, здравето и безопасността и се сертифицирахме по международните ISO стандарти“, изброява Валентина.

Поотделно тези стъпки може да изглеждат малки, но за времето си правят впечатление. Дотолкова, че още тогава Globul започва да се откроява като „зеления оператор“.

През следващите години обаче устойчивостта ще придобие много по-широк смисъл, а към зелената тема ще се добавят и други аспекти на отговорния бизнес.

Голямата промяна започва през 2021 г.

В корпоративния свят постепенно навлиза очакването компаниите да отчитат не само финансовите си резултати, но и начина, по който развиват бизнеса си, и доколко той е отговорен и устойчив.

Причината е прагматична – банките и инвеститорите все по-често изискват информация за това как бизнесът влияе върху природата и обществото и как намалява негативния отпечатък от дейността си.

Телекомът, по онова време вече част от чешката група PPF, не прави изключение. „В PPF работиха активно в тази посока – събираха информация от всички компании в групата за инициативите и мерките им в областта на ESG. Оказа се, че ние сме сред най-активните по отношение на събирането на данни“, посочва Валентина.

На тази база PPF разработва рамката на своята ESG стратегия и определя ключовите теми, по които компаниите в групата да работят.

Именно с тази задача – да превърне тази рамка в собствена локална стратегия – се създава и ESG отделът в компанията. „Ние бяхме една от пилотните държави, които трябваше да разработят своя ESG стратегия“, разказва Маргита Колчева, мениджър „ESG и оптимизация на процеси“.

Минават през поредица от стъпки. Първо компанията прави проучване сред своите бизнес клиенти, служители, медии и неправителствени организации, за да разбере кои теми са важни за тях. След детайлен анализ определя и своите фокус области – къде трябва да намали негативното си въздействие и къде има най-голям потенциал да повлияе положително.

В процеса се включват представители от почти всички отдели – хора, които познават бизнеса и знаят как да превърнат добрите идеи в конкретни мерки и политики.

След година работа, в края на 2022 г. и вече под бранда Yettel, компанията първа сред телекомите в България представя своята ESG стратегия и първия си, нулев доклад за устойчиво развитие. В тях са дефинирани и четирите ключови теми, с които телекомът се ангажира – околна среда, хора, технологии и отговорно управление.

„Най-хубавото беше, че имахме свобода в рамката. Освен целите, определени от групата, добавихме и свои локални цели, които отразяват нашата реалност и приоритети“, посочва Маргита.

Изброява общо четири – всяка година компанията да разработва поне един продукт или услуга за бизнеса в подкрепа на устойчивото развитие; служителите да посвещават общо 1000 часа годишно на доброволчество; кампаниите и инициативите за устойчив начин на живот да достигат до 2,5 млн. души годишно, както и да се увеличи броят на жените на технологични позиции в компанията.

„Тези локални цели нямат аналог на другите ни пазари. До голяма степен те отразяват нашата реалност и амбиция. Важни са за бизнеса ни и знаехме, че сме узрели, за да работим за постигането им", посочва Маргита.

Големият въпрос обаче е друг.

Как едни добри намерения реално помагат на бизнеса?

„ESG често се възприема като още едно изискване – нещо, за което питат инвеститорите или което налагат регулациите. И е вярно, че до голяма степен темата тръгва именно оттам. Но ползите за бизнеса далеч не се изчерпват с това. Работим по тези теми не само защото някой го изисква от нас, а защото вярваме, че носят стойност и правят бизнеса ни по-устойчив и подготвен за бъдещето“, убедена е тя.

По думите ѝ ползите могат да бъдат в много посоки – по-добра енергийна ефективност, по-силни позиции пред клиенти и партньори, нови приходи от продукти, свързани с устойчивото развитие, по-добра репутация, включително и по-добро позициониране като работодател.

Не на последно място, по-лесният достъп до финансиране от банки и инвеститори и готовността за бъдещи регулации също не са за подценяване.

ESG темата намира място и в продуктите към крайни и бизнес клиенти. Пример за това дава Ивана Попова, ESG експерт в екипа, която разказва за „Смартфон вселена“ – пакет от услуги, с който телекомът се грижи за всеки етап от живота на едно устройство.

„Като част от него предлагаме удължена гаранция, собствен сертифициран сервиз и отстъпка за ново устройство при връщане на старото. Така насърчаваме клиентите да използват смартфона си по-дълго, образоваме ги и им помагаме да прилагат принципите на кръговата икономика“, казва тя.

Подобен пример е и услугата за обратно изкупуване на мобилни устройства от бизнес клиенти, която компанията стартира миналата година.

Телекомът обаче има и други значими постижения, с които се гордее.

Наскоро Yettel обяви, че 100% от бизнеса му вече се захранва със зелена електроенергия, както и че предсрочно е изпълнил три от дългосрочните си ESG цели. Намалил е емисиите си в Обхват 1 и 2 със 74% спрямо 2022 г.; предотвратил е попадането на близо 160 000 кг електронен отпадък на сметищата за периода 2022-2025 г. и е разширил 5G покритието си до 86,59% от населението.

Ще останат ли настоящите теми от стратегията на Yettel важни и в бъдеще?

„Със сигурност част от темите ще останат същите. Ще продължим да продаваме устройства и ще продължим да говорим защо е важно те да бъдат преизползвани и да не попадат на сметището. Други теми обаче също стават критични“, посочва Маргита.

Една от тях са емисиите от Обхват 3 – от доставчици, партньори и от това как клиентите използват продуктите и услугите на компанията.

„Трудността е, че нямаме пряк контрол върху тях. Можем да променим собствената си дейност, но е много по-трудно да променим цялата верига около нея. Имаме още работа, но добрата новина е, че светът постепенно узрява за тази промяна. Все по-естествено е да поискаш информация за CO₂ емисиите на свой доставчик и на тази база да решиш дали ще работиш с него“, обяснява тя.

ESG пъзелът се допълва и от други въпроси – как бизнесът ще се адаптира към климатичните промени и ще се научим ли отговорно да използваме изкуствения интелект.

По втората тема Yettel вече се подготвя. „AI, дезинформацията и фалшивите новини заемат все по-важно място в програмата ни за дигитални умения. Това е най-дългогодишната ни инициатива, която провеждаме вече 20 години“, посочва Ивана.

Така някогашният „зелен оператор“ днес далеч не се събира само в един цвят. А причината е, че устойчивостта вече е част от бизнес стратегията – от начина, по който компанията работи, развива продуктите си, избира партньорите и се подготвя за бъдещето.

Затова и трите са единодушни, че на мястото на „зелен“ трябва да сложат друга дума – „вдъхновяващ, проактивен или просто такъв, който увлича и другите да правят добро“.