Навън става все по-студено, а вкъщи – все по-интересно. Сезонът на филмовите маратони, любимите сериали и уютните вечери официално е открит. И ако има нещо, което може да направи времето у дома още по-приятно, това е добрата комбинация от телевизия и бърз интернет.

Има два типа хора. Едните още в понеделник планират къде ще излязат през уикенда. Другите вече знаят, че в петък вечер ги очакват любимият диван, нещо вкусно за хапване и онзи сериал, за който всички говорят. А понякога дори най-запалените почитатели на излизанията признават, че няма нищо по-хубаво от една вечер без планове. За такива моменти А1 има чудесно ново предложение – комбинирания план ТВ 200 + Нет 300, който събира телевизията и домашния интернет в един пакет.

Особено когато навън времето не е особено гостоприемно, а празничният сезон наближава. Тогава домашните вечери придобиват съвсем друг чар. Можеш да изгледаш три епизода подред без угризения, да наваксаш с филмите, които все отлагаш, или да организираш импровизирана кино вечер с приятели.

Разбира се, представата за идеална вечер у дома невинаги е еднаква за всички. Някой иска да гледа футбол, друг е по средата на любимия си сериал, трети е решил да поиграе онлайн, а четвърти просто скролва из социалните мрежи.

Позната картинка? В съвременния дом телевизията и интернетът отдавна не са просто удобства. Те са част от начина, по който се забавляваме, общуваме и прекарваме свободното си време. И колкото повече устройства използваме едновременно, толкова по-важна става надеждната връзка.

Точно затова А1 предлага комбинацията ТВ 200 + Нет 300, обединяваща телевизия с над 200 канала, от които 55 в HD качество, и супербърз домашен интернет със скорост на изтегляне до 300 Mbps. Пакетът включва и една промопозиция Select, с която можеш да добавиш дигитална услуга според интересите си. Изборът е богат – Netflix, HBO Max, SkyShowtime и VOYO за филми и сериали, MAX Sport Plus и Diema Xtra за спортните фенове, Storytel за аудиокниги, както и разнообразни други услуги – от дигитални издания като „Дневник“ и „Капитал“ до полезни решения за ежедневието като „Моят майстор“. Всички услуги Select се активират и управляват лесно и удобно през приложението Моят А1, където можеш и да сменяш избраната услуга с друга веднъж на всеки 30 дни. До 31 декември ТВ 200 + Нет 300 се предлага за 2,99 евро на месец през първите три месеца при сключване на нов 24-месечен договор. След промоционалния период месечната такса е 17,99 евро до края на договора.

Така, докато едни следят любимото си предаване, други могат да се отдадат на онлайн забавления, видео разговори или разглеждане на съдържание в мрежата.

Добър план за свободното време. Още по-добър за бюджета. И точно навреме за сезона на уютните вечери, коледните филми и празничните събирания с повече възможности за забавление у дома.

Защото понякога най-хубавите моменти не изискват сложна организация. Достатъчни са удобен диван, приятна компания, нещо вкусно за хапване и любимо съдържание. А с правилната комбинация от телевизия и интернет дори вечерите без план вървят по план.