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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23791449 www.24chasa.bg

Обещават 530 км/ч максимална скорост за Tesla Roadster

Георги Луканов

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Tesla Roadster Concept. Снимка: Tesla

При грандиозното представяне на подскачащия и правейки лупинги Tesla Roadster милиардерът Илон Мъск небрежно спомена, че все още концепуалната кола може да ускорява от 0 до 100 км/ч за 0,84 секунди, а негови служители дори го демонстрираха.

Оказва се, че спортният електрически модел ще има и поразителна максимална скорост. Ако обещанията на Tesla се сбъднат, бъдещите собственици на Roadster могат да очакват автомобил, който достига максимална скорост от 530 км/ч.

Базовият модел Performance се очаква да развива 1073 к.с. и 1200 Нм въртящ момент. От друга страна, моделът Thrust предлага 1350 к.с. и 1400 Нм.

Главният дизайнер на Tesla - Франц фон Холцхаузен, заяви в интервю за Top Gear, че компанията подхожда към въпроса за максималната скорост на два етапа. Настоящата целева стойност е 345 км/ч, но в бъдещия топ модел Tesla би трябвало да достигне цели 530 км/ч.

Tesla Roadster Concept. Снимка: Tesla

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