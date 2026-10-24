Зърнените борси с рязък спад: Пшеницата падна до тримесечно дъно

Рязко поевтиняване се наблюдава на зърнените пазари през седмицата, след като Кремъл се съгласи по принцип да възобнови тристранните преговори с Вашингтон и Киев след 10 ноември, а цената на пшеницата на Чикагската стокова борса се понижи до тримесечни дъна, отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ) в своя анализ.

Пшеницата поевтиня рязко и на двете борси. В четвъртък на Чикагската стокова борса (CBOT) декемврийските контракти понижиха стойността си до около 230 долара за тон, което е тримесечно дъно. На „Юронекст" (Euronext) понижението в сряда е от около 244 евро за тон до 232,75 евро (около 261 долара за тон), като само за един ден загубите са 8,75 евро. Фондовете намалиха нетните си дълги позиции на „Юронекст", а обилните световни запаси - голямата руска реколта и повишената с 13 на сто прогноза за аржентинската пшеница, допълнително натежаха. Пазарът обаче остава уязвим за обрат: Одеса все още е блокирана, черноморските терминали са почти спрени след атаки с дронове, „СовЕкон" (SovEcon) понижи прогнозата за украинския износ на пшеница до 14,4 млн. тона, а засяването на зимните култури в Русия е най-бавното от 2013 г.

Купувачите се връщат при по-ниските цени. Египет направи първите си покупки от месеци, а Йордания обяви тендер за 120 000 тона.

Царевицата на Чикагската стокова борса продължи да поевтинява под натиска на жътвата. Декемврийските контракти се понижиха до около 181 долара за тон, като до вторник записа шест поредни сесии на спад. Жътвата в САЩ е на 44 процента спрямо средно 52 на сто, но сухото време ускорява темпото, а американският износ от началото на сезона е с 34 процента под миналогодишния. На „Юронекст" ноемврийският договор се задържа на високи нива около 291 - 295 евро за тон (около 327 - 331 долара). Във вторник беше единствената зърнена култура в Европа с ръст. В сряда цените се понижиха до 291,25 евро заради рекордния внос: доставките на бразилска царевица за Европа през октомври достигнаха 1,65 млн. тона спрямо около 200 000 тона година по-рано, а вносът на ЕС е с 40 на сто по-голям от миналогодишния. Разликата между европейската и американската царевица остава около 145 долара за тон.

Захарта се отдръпна от върховете си заради реализиране на печалби и липсата на нови покупки от фондовете. Суровата захар в Ню Йорк (мартенски контракт) поевтиня до около 444 долара за тон в сряда, което е най-ниското ниво от две седмици, а бялата захар в Лондон (декемврийски договор) - от около 561 до 533,90 долара за тон. Търговията се водеше основно от дребни спекуланти, а при спада бяха изпълнени поръчки на преработвателите.

В подкръг „Зърно" на Софийска стокова борса АД след сделките от началото на месеца за хлебна пшеница на 198 евро за тон, сега остава котировката „купува" фуражна пшеница на 192 евро за тон.

В подкръг „Хранителни стоки" продължава предлагането на множество видове консервирани храни след сделките от преди седмица за пастет, пълнени пиперки, боб яхния и други.

Продават се и конфитюр „Ягода" на 3,25 евро за килограм и мармалад „Шипка" на 3,71 евро за килограм. В подкръг „Индустриални стоки" на ССБ АД през тази седмица се реализираха сделки за газ пропан-бутан от 510 до 530 евро за хиляда литра, за гориво за отопление от 1509,66 до 1622,68 евро за хиляда литра и за газьол за ПКЦ от 1519,25 до 1594,14 евро за хиляда литра. В групата на горивата се осъществиха продажби и за автомобилен бензин А95Н от 1341,67 до 1410 евро за хиляда литра, за автомобилен бензин А100 на 1550 евро за хиляда литра, за дизелово гориво Б6 в диапазон 1541,67 - 1 600 евро за хиляда литра и за дизелово гориво Е5 на 1522,61 евро за хиляда литра.

Пелети се изтъргуваха в рамките на 415-465 евро за тон. При металите се изкупиха скрап от черни метали на 108,80 евро за тон и скрап от олово на 646 евро за тон, пише БТА.