На фермерския пазар в Добрич портфейлът „тегли" какво и колко да се купува

На традиционния фермерски пазар в Добрич купувачи споделят, че се ограничават в избора, който е изкушаващ – круши, дюли, тиква, ябълки, мед – целия шарен спектър на есента. Опашки има на щандовете за сирене и кашкавал и за месни продукти. Производителите казват обаче, че грамажите, които искат потребителите, постоянно намаляват.

Занаятчийка се оплаква, че няма клиенти, купува се по-евтиното. „Отдавна хората не могат да отделят пари, за да поглезят себе си или близък с някакво бижу или да купят подарък. През лятото дори и чужденците не купуваха много", добавя тя. „Клиентите казват, че харесват нещата ми, но предпочитат първо да си купят храна и, ако им останат парички, да дойдат при мен.Не знам как ще изкараме зимата при такива покупки. У дома имам баща пенсионер, който е с малка пенсия, осигурявам се сама", казва друга майсторка. Двете производителки споделят, че се купуват най-вече сувенири, ръчно изработени бижута, магнити до около 5 евро.

Майстор на медна бижутерия обяснява, че му се е случвало за ден на фермерския пазар не е имал продажба, но все пак разчита на постоянни клиенти."Трудно е, но сме благодарни и това", добави той. Изделията му са цена от 5 до 10 евро, има и по-скъпи – за ценители, както добавя той..

Клиентите купуват по-малко, трудно е., заяви производителка на зеленчуци от село Плачидол.Много от купучавите умуваха дали да сложат в торбата 5 круши или 3, дюлите дали само да са за украса на кухнята или да има и за похапване.