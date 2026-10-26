Скъпи застраховки и отказани кораби удрят по износа на 5 млн. тона зърно (Графика)

Две министерства готови с алтернативни маршрути, ако ситуацията в Черно море се усложни

Пет милиона тона зърно - това е количеството, което трябва да бъде изнесено от България, но поредицата от атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море поставят под въпрос колко бързо и при какви разходи ще бъде реализирана продукцията.

Заради това някои корабни компании вече отказват курсове до българските пристанища, а земеделският сектор веднага предупреди, че продължителното затрудняване на корабоплаването може да доведе до непродадено зърно, натиск върху изкупните цени и забавяне на плащанията към стопанствата.

В същото време правителството твърди, че общият трафик към Варна и Бургас не е намалял. “Корабите към Варна и Бургас, които обслужват българската икономика, не са спрели и няма да спрат”, заяви премиерът Румен Радев. Той посочи, че според справка на Министерството на транспорта и съобщенията за периода от 1 до 19 октомври имало 30 кораба повече спрямо същия период на 2025 г. В сравнение със септември няма промяна. Транспортният министър Георги Пеев също потвърди това.

От Министерството на земеделието и храните заявиха, че поддържат постоянна комуникация с представителите на зърнопроизводителите и следят развитието на ситуацията в Черно море. Ведомството анализира и оперативната информация от Агенция “Митници” за движението на вноса и износа на земеделска продукция.

“На този етап ръководството на МЗХ провежда предварителни разговори с Министерството на транспорта и съобщенията, като се обсъждат възможни варианти за осигуряване на алтернативни маршрути при евентуално възникване на затруднения с морския транспорт”, посочват от министерството. А при необходимост от допълнителни мерки решенията ще бъдат взети на национално ниво след оценка на ситуацията и координация между компетентните институции.

Фермерите обаче сa притеснени, казва Радостина Жекова - председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. По думите й България има репутация на надежден доставчик на качествена продукция, а несигурността около морския транспорт може да навреди на отношенията с международните купувачи. Според Жекова големите плавателни съдове се използват по-рядко заради риска и се разчита на по-малки кораби.

Само с влакове и камиони България нямало как да изнесе петте милиона тона зърно. Железопътната инфраструктура не може да се справи в необходимия срок. Товарен влак превозва приблизително 1000 тона, което означава, че

ще са нужни хиляди композиции

“Сухопътните маршрути през Турция изискват допълнителни разходи за претоварване, както и през гръцките пристанища. Затова морският транспорт остава основният реалистичен вариант за реализацията на българската зърнена продукция, но корабоплаването в Черно море вече отчита над 20% спад на трафика и наличния капацитет”, казва Мартин Янев - председател на съвета на браншовите организации към БТПП. По думите му повишеният риск води до отказани чартъри за кораби, които е трябвало да товарят във Варна и Бургас. А всяко ново изостряне на ситуацията може да доведе до допълнително поскъпване на застраховките и до нови откази от страна на корабособствениците.

“Речният транспорт по Дунав също е изложен на рискове заради военните действия и щетите по украинската и румънската инфраструктура. При продължителна ескалация няма гаранция, че алтернативните маршрути ще могат да поемат дори част от необходимите количества при приемливи разходи”, смята Янев. Освен това застрахователните премии се увеличили пет пъти още преди последните удари в българската икономическа зона и край Румъния. Те се плащат от участниците в сделките, а поскъпването на транспорта може да намали сумата, която търговецът е готов да предложи за зърното.

Председателят на Българската асоциация на корабопритежателите капитан Александър Калчев заяви пред БНТ обаче, че

застраховките не са поскъпнали за всички кораби

Според него плаването до българските и румънските пристанища може да бъде организирано през териториалните води, макар маршрутът да е по-дълъг. Това обаче не означава, че всеки корабособственик ще приеме риска или че няма да има допълнителни разходи. Калчев предупреждава и за друг проблем - качествените корабособственици и товародатели все по-често избягват Черно море, а в района идват повече стари кораби, които невинаги отговарят на високите стандарти за безопасност и условия на труд, за което говори и Радостина Жекова.

Така за зърнопроизводителите проблемът не е само в застрахователната премия. Дори когато има техническа възможност корабът да стигне до пристанището, отказът на превозвач или купувач може да забави сделката и да остави продукцията в складовете. Към момента няма съществено ново развитие и по-скоро се изчаква да се види как ще се държат корабните компании, коментира Илия Проданов - председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Според него 6 кораба са отказали да товарят зърно в българските пристанища. Това не означавало непременно, че няма да бъдат намерени други плавателни съдове, в момента износът върви. Проблемът е, че всяка нова атака може да промени решението на корабособствениците в рамките на часове, заяви Проданов и изрази надежда отказите да са инцидентни, а не начало на трайна тенденция.

По последни данни на “Пристанище Варна” ЕАД на 22 октомври е даден зелен светофар за два кораба, натоварени с рапица и пшеница. Износител и на двата товара е един от световните лидери в търговията на зърнене култури. Дружеството има договор с порта до май 2028 г. По принцип страната ни изнася зърно както за Западна Европа, така и за страни от Северна Африка като Египет, Тунис, Мароко. Най-големи са доставките за Алжир, като водният път минава през Босфора (виж инфографиката.)

На пристанището в Бургас се товари по-малко. Там последният експорт на зърнен товар е бил на 20 октомври . Проданов уточнява, че единственият реален вариант за изнасянето на зърното в необходимия мащаб е през Черно море.

А това прави ситуацията особено чувствителна за земеделските стопанства. Приходите от продажбата на реколтата са необходими не само за покриване на текущите разходи, но и за плащане на ренти, погасяване на кредити и закупуване на семена, торове и горива за следващия производствен цикъл. Продължителното забавяне на износа може да блокира оборотните средства на стопанствата и част от плащанията им може да се забавят.

Проданов предупреждава и за възможен натиск върху цените. При затруднен износ зърното остава на вътрешния пазар, което увеличава предлагането и

може да свали цените

и това също да притисне финансово фермерите. Радостина Жекова предупреждава, че ако петте милиона тона пшеница не бъдат реализирани, България ще влезе в следващия сезон с голям остатък. Към него ще се добави и новата реколта, която обичайно е между 6 и 7 млн. тона. Така ще се натрупа количество от 12-13 милиона тона. Това е огромно количество, което физически не можем да изкараме от страната, казва Жекова.